Pessimistische Charles Leclerc sluit zege in thuisrace uit

Charles Leclerc rijdt dit weekend in Monaco zijn thuisrace. Vorig jaar wist hij de Grand Prix op zijn naam te schrijven, maar hij denkt niet dat dit nu mogelijk is. Leclerc heeft weinig vertrouwen in de kansen van zijn team Ferrari.

Vorig jaar beleefde Leclerc het mooiste moment uit zijn carrière. Na jaren van ploeteren in zijn eigen stad, ging het vorig seizoen wél goed. De zege smaakte naar meer, maar Leclerc denkt niet dat hij deze successen dit jaar kan gaan herhalen. Ferrari heeft een lastige start van het seizoen achter de rug, en niets lijkt te functioneren op de manier zoals ze het willen. De drie andere topteams lijken ook te sterk te zijn.

Problemen met de Ferrari

Leclerc is heel pessimistisch over zijn kansen. Tegenover de mediakanalen van de Formule 1 deelde hij zijn verwachtingen: "Wat onze auto precies mankeert, weet ik niet, maar de auto doet het niet goed in de 'langzame' bochten en dit circuit heeft alleen maar bochten die we op lage snelheid nemen. Dus het ziet ernaar uit dat het een lastige race voor ons wordt."

Geen wonderen verwachten

Leclerc wil de hoop niet helemaal opgeven. De Monegaskische coureur droomt nog altijd van het grote succes, maar wil wel realistisch blijven: "Natuurlijk moet je in jezelf geloven en ik heb het in het verleden goed gedaan op de stratencircuits. Monaco is ook een uniek en een speciaal circuit, maar in alle eerlijkheid verwacht ik hier geen wonderen."

Leclerc staat na zeven raceweekenden op de vijfde plaats in de strijd om het wereldkampioenschap. De Monegask stond alleen in Saoedi-Arabië op het podium, en moest het verder doen met het bij elkaar sprokkelen van WK-punten. Hij heeft in totaal 61 punten bij elkaar gereden. Hij staat wel voor op zijn teamgenoot Lewis Hamilton, die zesde staat in de tussenstand.