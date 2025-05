McLaren vreest voor onhandige situaties met speciale regels voor Monaco

De iconische Grand Prix van Monaco staat dit weekend weer op het programma. Voor dit jaar zijn de regels speciaal voor dit raceweekend aangepast, en McLaren-teambaas Andrea Stella denkt dat er 'onhandige' situaties kunnen ontstaan.

De race in Monaco is historisch, maar het is vaak wel een soort saaie optocht. Om daar iets aan te doen, heeft de Formule 1 een speciale regelwijziging doorgevoerd. Alle coureurs zijn namelijk verplicht om minimaal twee keer een pitstop te maken. Dit moet ervoor zorgen dat er meer spanning komt in de races, en dat de tactische beslissingen een belangrijkere rol gaan spelen in het verloop van de wedstrijd.

Weinig veranderingen

McLaren-teambaas Andrea Stella is benieuwd hoe het zal gaan, zo laat hij weten aan de internationale media: "Eerlijk gezegd benader je het op dezelfde manier, dezelfde middelen, met hetzelfde denkproces als hoe je ieder ander weekend zou benaderen. Laten we zeggen dat je gewoon iets meer beperkingen hebt, dus je moet wat aanpassingen doen in hoe je het aanpakt."

Wat als het gaat regenen?

Stella vindt het ook niet erg dat er nu iets is aangepast. Hij denkt wel dat er wat zaken zijn die voor problemen kunnen zorgen: "Na de race van vorig jaar is een beetje verandering een heel interessant aspect. Ik verwelkom dit soort veranderingen, al zal het onder natte omstandigheden lastig worden."

"Voor droge omstandigheden denk ik dat het gewoon iets interessants is. Wanneer het hier gaat regenen, ben ik wel bang dat het wat onhandige situaties kan gaan opleveren. Maar we kijken er in ieder geval wel naar uit."

Ook als het gaat regenen zijn de teams verplicht om minimaal twee pitstops te maken. Dat is een grote verandering, en kan weer voor allerlei bijzondere tactieken gaan zorgen. Momenteel is de kans echter niet heel groot dat het gaat regenen tijdens de Grand Prix.