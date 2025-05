Het Formule 1-seizoen gaat aankomend weekend verder in Monaco. Het stratencircuit is een parel op de kalender, maar het is al jaren een saaie race. De FIA heeft begin dit jaar ingegrepen, en dat betekent dat er aankomend weekend speciale regels van kracht zijn.

De Grand Prix van Monaco vormt samen met de Indianapolis 500 en de 24 uur van Le Mans de Triple Crown van de autosport. Alhoewel het evenement voor veel mensen heel erg speciaal is, valt de race regelmatig tegen. Het is niets meer dan een saaie optocht, waar de coureurs vaak finishen op de positie waar ze zijn gestart, als er niets vreemds gebeurt.

Saaie optocht

Vorig jaar werd de race na één rondje stilgelegd na een megacrash van Sergio Perez. Hierdoor kregen de teams de kans om onder de rode vlag de banden te wisselen, waardoor pitstops niet meer nodig waren. Het zorgde voor een enorm saaie race, en bij de FIA en de Formule 1 werd er nagedacht over een oplossing.

De nieuwe regels

Begin dit jaar maakte de FIA bekend dat er een overeenstemming was bereikt om de Grand Prix van Monaco spannend te maken. Aankomend weekend gaan deze nieuwe regels voor het eerst gelden, en dat moet voor spektakel gaan zorgen.

Aankomend weekend zijn alle coureurs namelijk verplicht om minimaal twee pitstops te maken. Dit geldt voor zowel natte als droge races. Volgens de FIA zijn deze regels ingevoerd met de intentie om het spektakel te verbeteren. Coureurs zijn verplicht om met minimaal drie setjes banden te rijden, als het droog blijft moeten dat minimaal twee verschillende compounds zijn.

Meer spektakel

Voor de teams biedt dit meer kansen. Ze kunnen er immers niet voor kiezen om lang door te rijden, en pas in de slotfase een pitstop te maken. De twee pitstops zorgen ervoor dat de teams een goed strategisch plan moeten maken. Daarnaast kan er in Monaco van alles gebeuren, en kan een Safety Car of een regenbui voor chaos zorgen. Met de verplichte tweestopper kan dat voor meer interessante zaken gaan zorgen.