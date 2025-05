Briatore houdt vertrouwen in Colapinto na desastreus weekend in Imola

Franco Colapinto stond afgelopen weekend in de spotlights in Imola. De Argentijnse coureur was bij Alpine de vervanger van Jack Doohan, maar hij leek te sneuvelen onder de druk. Flavio Briatore neemt het echter voor hem op en maakt zich nog geen zorgen.

Colapinto werd begin dit jaar met veel bombarie binnengehaald door het team van Alpine. Hij was in eerste instantie de reservecoureur, maar al snel werd duidelijk dat Alpine hem in de auto van Doohan wilde zetten. Maandenlang gonsde het van de geruchten, en na de Grand Prix van Miami werd de knoop doorgehakt.

Crash zorgt voor teleurstelling

Doohan werd teruggezet naar de rol van reservecoureur en hij werd vervangen door Colapinto. De Argentijn zou in eerste instantie vijf races de kans krijgen, maar teamadviseur Flavio Briatore deed dat in Imola af als onzin. Colapinto maakte afgelopen weekend geen sterke indruk. In de kwalificatie ging hij de mist in in Q1, en boorde hij zijn Alpine in de muur in de bekende Tamburello-bocht.

Door deze crash moest hij de Grand Prix vanuit het achterveld starten. Hij wist zich niet naar voren te vechten, en kwam op de teleurstellende zestiende plaats over de streep. Zijn Alpine-teamgenoot Pierre Gasly werd als dertiende geklasseerd.

Briatore maakt zich geen zorgen

Briatore is een groot fan van Colapinto, en hij maakt zich dan ook nog geen zorgen over hem. In Imola sprak hij zich hierover uit voor de camera van Viaplay: "Dit was zijn eerste race voor Alpine en hij bevond zich door de crash in een lastige situatie."

"We zullen het wel gaan zien. We moeten geweldig blijven met hem. Hij is namelijk nog een jonge gast en hij beschikt over heel erg veel potentie."

Colapinto debuteerde vorig jaar in de Formule 1 als invaller bij Williams. Ook toen knalde hij een aantal keren hard in de muur.