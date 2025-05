Russell zwaar ongelukkig na dramatische race: "Verrassend hoe slecht we waren"

George Russell had geen geweldige zondag tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna. In Imola wist George Russell niet te imponeren vanaf zijn derde startplek. De Brit eindigde op de zevende plaats. Hij is erg teleurgesteld met zijn resultaten op deze zondag.

George Russell zelf denkt dat de race niet slechter kon dan in Imola. De Mercedes-coureur is er duidelijk van overstuur en struggelde enorm met zijn Mercedes. Wat het probleem was? Russell zelf zegt: "Wat was juist geen probleem?"

Slechte race

Volgens Russell heeft die in tijden niet zo'n slechte race gereden als de Grand Prix van Emilia-Romagna: "Ik weet het niet. Ik bedoel, het was absoluut rampzalig. Ik kan me eerlijk gezegd niet herinneren dat een race zo slecht was."

"Eerlijk gezegd waarschijnlijk in de afgelopen twee jaar qua tempo", aldus Russell. "Ik zei tijdens mijn rondjes naar de grid dat er iets niet goed voelde. Ik dacht dat ik een probleem had met de auto en ik zei, kunnen we alles controleren? Tijdens de race was het ongeveer hetzelfde. Ik dacht dat ik een probleem had en ik weet het niet."

'Heet is langzaam'

George Russell heeft één goede conclusie getrokken uit de race van afgelopen weekend. Er werd hem gevraagd of het niet aan de coureur lag: "Nee. Maar het is wel zo dat als het warm is, we langzaam zijn en als het koud is, zijn we snel. En vandaag was het erg warm, maar het was erg verrassend hoe slecht het was."

Russell staat momenteel op de vierde plaats in het wereldkampioenschap met 99 punten en 25 punten achter Max Verstappen, die derde staat en 47 punten achter Oscar Piastri, die het klassement aanvoert. De Mercedes-coureur heeft momenteel wel een grote voorsprong op zijn teamgenoot. Kimi Antonelli staat namelijk met 48 punten op de zevende plaats in het kampioenschap.