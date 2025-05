Dramatische zondag en pech voor Oscar Piastri

Oscar Piastri startte vandaag op pole position tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna. De Australiër eindigde achter zijn teamgenoot Lando Norris, die hem aan het einde van de race in wist te halen.

Piastri startte vooraan, maar nadat hij te vroeg op de rem trapte, wist winnaar Max Verstappen de Australiër in te halen. Piastri geeft ook toe dat hij te vroeg op de rem trapte en dat het dus zijn eigen fout is.

'Niet de beste zondag'

Piastri reed zeker niet zijn beste race van het seizoen en daalde twee plekken. De Australiër was onder de indruk van de inhaalactie van Verstappen: "Ik bedoel, het was ook een goede actie van Max. Dus teleurstellend natuurlijk, maar ik denk dat we daarna toch een paar verkeerde beslissingen hebben genomen. Niet onze beste zondag. Er zijn dus zeker veel dingen die we moeten bekijken en herzien. Maar ja, goed gedaan door Max en Red Bull."

Piastri had pech met eerst de virtual safety car, waardoor Max Verstappen heel gemakkelijk zijn pitstop kon maken en daarna had hij ook nog eens een volledige safety car tegen. Het was voor Lando Norris en Max Verstappen net iets gunstiger en daardoor had Oscar Piastri slechtere banden op het einde. Lando Norris wist hem uiteindelijk in te halen.

Lastige race

"Natuurlijk was de VSC perfect getimed voor Max en Lando, en toen had ik duidelijk allebei mijn banden gebruikt, dus allebei mijn harde banden", zegt de McLaren-coureur. "Dat maakte de laatste herstart erg lastig en ik probeerde mijn best te doen om tweede te worden, maar ja, ik had bij lange na niet genoeg grip. Dus werd ik derde."

Oscar Piastri wist uiteindelijk alsnog het podium te behalen en eindigde op de derde plek. De McLaren-coureur staat nog steeds bovenaan het coureursklassement met 146 punten en heeft een voorsprong van dertien punten op Lando Norris en hij staat 22 punten voor op Max Verstappen.