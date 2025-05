Jos Verstappen deelt scherpe waarschuwing uit aan Red Bull

Red Bull draait dit jaar niet een start zoals het de afgelopen jaren deed. Na afloop van vorig seizoen was het ook niet anders te verwachten. Het team staat momenteel op de derde plek in het constructeurskampioenschap, achter McLaren en Mercedes. Jos Verstappen zet Red Bull nu op scherp.

In Miami werd het verschil tussen Red Bull en McLaren duidelijk. Max Verstappen moest veertig seconden inleveren op Oscar Piastri en Lando Norris en dat kostte de Nederlander kostbare punten. Verstappen staat momenteel met 99 punten op de derde plek in het coureurskampioenschap.

Updates

In Imola komt Red Bull met nieuwe updates om de auto van Verstappen te verbeteren. Ook Jos Verstappen kijkt aandachtig mee, maar is er niet bij in Imola: "Nee, ik ga er niet naartoe", vertelt Jos tegenover RaceXpress. "Ik ga wel naar Monaco en houd goed in de gaten hoe het ervoor staat. Ze komen toch met updates, want dat riepen ze natuurlijk keihard aan het begin van het seizoen. 'In Imola gaat het gebeuren', dus ik ben benieuwd."

"Het is absoluut belangrijk dat het de goede kant op gaat. Anders wordt de achterstand gewoon te groot. De komende drie wedstrijden moet het puntenverschil echt kleiner gaan worden, anders gaat het helemaal niet meer lukken dit jaar." Het is dus echt nu of nooit voor Red Bull als het aan Jos Verstappen ligt. De oud-coureur en vader van Verstappen heeft er dus weinig vertrouwen in.

Wat voor updates?

Wat voor updates het zijn, weet Jos niet. "Ik weet het niet. Dat vertellen ze niet, dus we gaan het zien. Ik hoor toch wel van Max hoe het gevoel is en wat de klassering is. Dat is belangrijk, plus hoe de wedstrijd ook gaat. Dat is toch waar we het meeste verliezen." Het barst niet van het vertrouwen bij Jos Verstappen, maar dat het moet verbeteren is hij duidelijk in.