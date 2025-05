Sky Sports vervangt populaire commentator

Sky Sports F1-commentator David Croft zal dit weekend niet te horen zijn in Imola. De commentator is niet aanwezig bij de Grand Prix van Emilia-Romagna. Croft is de hoofdcommentator van de zender sinds Sky Sports de rechten bezit over de Formule 1. Sinds 2014 is de 54-jarige Brit te horen samen met oud-coureur Martin Brundle.

Sinds de Formule 1 is uitgebreid naar 24 races, heeft David Croft drie races gemist. Dat waren in 2024: de Grand Prix van Emilia-Romagna, de Grand Prix van Oostenrijk en de Grand Prix van Azerbeidzjan. Commentator Harry Benjamin nam zijn commentaarpositie over in die races.

Seizoen '25

Croft heeft bevestigd dat hij ook dit seizoen niet te horen is tijdens deze drie Grand Prix en Harry Benjamin is dus dit weekend ook te horen. De reden van de Brit is best logisch. Hij vindt de kalender te lang en wil meer tijd doorbrengen met zijn geliefden. Daarom is hij 21 races te horen in plaats van 24 races.

De absentie van Croft komt in dezelfde week als de ontvangst van een OBE-award van zijn commentaarcollega Martin Brundle. De oud-coureur en huidig commentator heeft de award overhandigd gekregen door prins William, de oudste zoon van koning Charles.

OBE-award

Zo'n OBE-award staat voor: Officer of the Order of the British Empire. Brundle reageert op de prijs met: "Ik ontving deze zeer speciale prijs vandaag in een spectaculair mooie omgeving uit handen van ZKH Prins van Wales namens mijn familie en vrienden, iedereen die een racewagen heeft gemaakt en bestuurd waarin ik heb gereden, en iedereen die heeft meegewerkt aan het maken en uitzenden van Formule 1-uitzendingen waarvan ik deel heb mogen uitmaken."

"Oprechte dank aan iedereen die de reis tot nu toe met mij heeft gedeeld." Stefano Domenicali, de voorzitter en chief executive van de Formule 1, was een van de eerbetonen aan Brundle. In een verklaring zei hij: "Van harte gefeliciteerd met de toekenning van de OBE aan Martin Brundle voor zijn verdiensten voor de autosport en sportuitzendingen."