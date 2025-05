Franco Colapinto reageert op F1-comeback in Imola

Franco Colapinto keert dit weekend terug op de Formule 1-grid. De Argentijn stapt in bij het team van Alpine, en zijn gevoel is goed. Colapinto heeft zich goed voorbereid en hij heeft goede herinneringen aan het circuit van Imola.

Het team van Alpine besloot na de Grand Prix van Miami om Jack Doohan aan de kant te schuiven. Hij wordt in ieder geval tijdens de komende vijf races vervangen door Colapinto. De Argentijn is klaargestoomd voor het echte werk, en bij Alpine hebben ze veel vertrouwen in de coureur die vorig jaar veel indruk maakte bij Williams als invaller.

Dankbaarheid

Colapinto heeft er veel zin in, zo laat hij weten in de preview van Alpine: "Ik heb er veel zin in om voor het eerst sinds december weer een raceweek in te gaan. Ik ben dankbaar voor deze kans en nu moet ik op snelheid komen om te laten zien wat ik in de auto kan."

"Italië voelt voor mij om verschillende redenen als een bijzondere plek. Het is waar ik vorig jaar mijn Formule 1-debuut maakte in Monza. En nu ga ik in Imola mijn eerste race rijden voor Alpine."

Bekend terrein

Colapinto won eerder in zijn loopbaan zijn eerste races in de Formule 3 en de Formule 2 in Imola. Het is dan ook een plek waar hij dol op is: "Imola is een circuit waar ik van kan genieten. Het is gewoon een legendarische plek met een paar geweldige bochten, waar ik nu voor het eerst in een Formule 1-auto mag rijden."

"Ik zal hard gaan werken met het team en ik ga proberen om op snelheid te komen om bij te dragen aan de ambities van het team. Het zijn een paar geweldige maanden geweest met iedereen in Enstone. Ik heb wat TPC-tests gereden met de auto uit 2023 en ik heb tijd doorgebracht in de simulator, dus ik ben er klaar voor."