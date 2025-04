Red Bull waarschuwt concurrentie en gelooft in dubbele titel

Max Verstappen gaat vandaag in Saoedi-Arabië op jacht naar de zege. Red Bull beleeft vooralsnog een teleurstellend seizoen, maar volgens Oliver Mintzlaff hebben ze nog lang niet verloren. Hij deelt een keiharde waarschuwing uit aan de concurrenten van de Oostenrijkse renstal.

Red Bull staat momenteel slechts derde in het constructeurskampioenschap. De achterstand op leider McLaren is enorm, en ze moeten hard gaan werken om het gat dicht te kunnen rijden. In Saoedi-Arabië steeg Verstappen weer boven zichzelf uit, en pakte hij de pole. Hij durft echter nog niet te denken aan zijn recordbrekende vijfde wereldtitel, maar niet iedereen bij Red Bull heeft deze mening.

Waarschuwing

Red Bulls sportbaas Oliver Mintzlaff is namelijk enorm ambitieus. De topman waarschuwt de concurrentie in een interview met Bild: "We staan derde in zowel het rijders- als het constructeurskampioenschap. Het gat tussen Max en leider Norris is ook slechts acht punten. Er is nog niets verloren. Iedereen die ons afschrijft in de titelrace, maakt een grote fout. Ik zie ons niet als buitenstaander. Iedereen die Red Bull kent, weet dat we extreem hongerig zijn om titel te winnen."

Seizoen duurt nog lang

Er staan veel races op het programma, en Mintzlaff vindt het dan ook oneerlijk en onlogisch om nu al met de witte vlag te gaan zwaaien. Hij deelt een aantal harde tikken in de richting van de concurrenten uit: "Het seizoen van de Formule 1 duurt nu nog lang. Niemand weet welk team zijn auto zal ontwikkelen en hoe goed dat zal gaan. Het is duidelijk dat we op dit moment niet de prooi zijn in de klasse. Het was zeker een slechte start, maar ik wil alles verre van in twijfel gaan trekken. Dat zou heel erg activistisch zijn en dat heeft ook nog nooit iets opgeleverd."

Verstappen staat derde in het wereldkampioenschap, alleen de McLaren-coureurs staan voor hem.