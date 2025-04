Tsunoda komt met verklaring na harde trainingscrash

Yuki Tsunoda sloot de vrijdag in Saoedi-Arabië op een pijnlijke manier af. De Japanner crashte aan het einde van de tweede vrije training, en dat was een flinke tegenslag voor Red Bull. Tsunoda biedt zijn excuses aan, maar was verder wel tevreden.

Tsunoda begon op de vrijdag in Jeddah aan zijn derde raceweekend als Red Bull-coureur. In de eerste vrije training kwam hij niet verder dan de tiende tijd. Hij was net iets langzamer dan zijn teamgenoot Max Verstappen, en dat was positief. Ook in de tweede training kon hij Verstappen bijhouden, al sloot hij de zesde dus af met een flinke crash in de laatste bocht van het Jeddah Corniche Circuit.

Oorzaak van de crash

Na zijn crash stapte Tsunoda vlot uit, en hij meldde zich binnen een paar minuten bij de media om zijn klapper te bespreken. Bij F1 TV kwam hij met tekst en uitleg: "Ik stuurde iets te veel in en ik raakte de binnenste muur. We hadden schade, dus ik verloor de macht over het stuur. Mijn excuses aan het team. De snelheid zag er goed uit, dus het is jammer. Het vertrouwen was namelijk goed."

Geen slechte dag

Tsunoda reed in de tweede vrije training uiteindelijk de zesde tijd. Zijn teamgenoot Verstappen noteerde de derde tijd. Tsunoda heeft het gevoel dat er iets meer in had gezeten, maar was verder wel redelijk tevreden met zijn dag: "De laatste ronde werd beperkt door mijn opwarmronde. Verder ging het eigenlijk best wel oké. Ik heb niet echt kunnen testen met een longrun, maar dat is gewoon mijn eigen schuld. Ik kan nergens over klagen en ik had liever deze sessie op een goede manier afgesloten. In de korte run zag het er goed uit."

Tsunoda hoopt dit weekend goed te scoren, vorige week in Bahrein pakte hij zijn eerste WK-punten als Red Bull-coureur.