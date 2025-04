Yuki Tsunoda heeft er vertrouwen in om Max Verstappen te verslaan als hij eenmaal over de leerfase heen is. De Japanner zegt dat hij nu nog moet leren, maar eer dat hij de auto volledig naar zich toe getrokken heeft, weet hij, volgens zichzelf, Max Verstappen te verslaan.

Tsunoda werd natuurlijk na twee races al naar Milton Keynes geroepen om Liam Lawson te vervangen. De twee coureurs wisselden van stoeltje. Tsunoda brak echter door en kwalificeerde zich in de top tien. Hij eindigde op de negende plek, waarmee hij punten mee naar huis nam.

Bovenhand

Verstappen heeft eigenlijk al zijn teamgenoten verslagen. Alleen Ricciardo kwam dichtbij, maar Gasly, Albon, Perez en Lawson wisten Verstappen niet te kloppen. Tsunoda gaf aan de trainingen te gebruiken om de auto echt 100% te leren kennen en niet een zo snel mogelijke rondetijd neer te zetten: "Het is duidelijk dat ik nog steeds aan het leren ben, maar tegelijkertijd moet het tempo er ook in zitten", vertelde Tsunoda aan internationale media.

"Die dingen zijn altijd belangrijk in de kwalificatie en de race. Zolang het de twee sessies zijn waarin ik in een goede positie zit die Red Bull wil dat ik zit, VT1 tot VT3, zal ik gebruiken als leersessies." Tsunoda wil graag de trend doorbreken dat Verstappen van al zijn teamgenoten wint.

Eerste keer

"Het is de eerste keer dat ik in een compleet andere auto rijd - ik heb de afgelopen vier jaar alleen met VCARB gereden, dus het is de eerste keer dat ik in een auto van een compleet ander team rijd," zei hij. "Ik probeer dat te gebruiken en ik weet dat als ik dat gebied ontsluit, ik hem (Verstappen) waarschijnlijk zou kunnen verslaan. Ik weet zelf dat ik hem niet meteen kan verslaan, dus ik probeer gewoon een goede basislijn op te bouwen en te wachten op het moment dat ik in de (beste) vorm kan zijn."