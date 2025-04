Liam Lawson speelde een pijnlijke hoofdrol in de beginfase van het seizoen. De Nieuw-Zeelander rijdt nu voor Racing Bulls, maar daar heeft hij nog weinig laten zien. Volgens teambaas Laurent Mekies heeft hij echter een aantal grote stappen gezet.

Lawson begon het seizoen bij het grote Red Bull Racing als de teamgenoot van Max Verstappen. Maar na teleurstellende resultaten in Australië en China besloot Red Bull in te grijpen. Lawson werd teruggezet naar Racing Bulls en Yuki Tsunoda bewandelde de omgekeerde richting. Voor Lawson was het een enorme dreun, maar bij Red Bull hebben ze het gevoel dat het beter voor hem is om te groeien bij het zusterteam.

Grote stappen zetten

Lawson heeft echter nog maar weinig laten zien bij Racing Bulls. Hij is nog puntloos en afgelopen weekend in Bahrein liep hij tegen meerdere straffen aan en werd hij geklasseerd als zestiende. Racing Bulls-teambaas Laurent Mekies blijft echter achter hem staan, en ziet veel goede dingen. Bij de internationale media legt Mekies het uit: "Het is misschien niet te zien op de tijdenlijsten, maar hij heeft een significante stap naar voren gezet ten opzichte van Japan. De snelheid is er zeker, hij bouwt het stapje voor stapje op."

Goede herinneringen

Mekies heeft dan ook het idee dat Lawson alle puzzelstukjes op de juiste plek kan leggen in Saoedi-Arabië. Lawson kent het circuit waar er dit weekend wordt geracet. In de Formule 2 maakte hij al meters op het Jeddah Corniche Circuit. Hij heeft goede herinneringen aan de baan, en kwam in 2021 als tweede over de streep in de sprintrace. Eén jaar later ging het nog beter en wist hij er de sprintrace te winnen. In de Formule 1 heeft hij echter nog nooit gereden op het uitdagende stratencircuit in Saoedi-Arabië. Voor hem kan het zijn eerste puntenfinish van het jaar worden.