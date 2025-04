Er was een opvallend incident tijdens de tweede vrije training in Suzuka: er stond op een gegeven moment gewoon een stuk gras in brand. Dit leidde tot twee rode vlaggen en veel frustratie bij teams en coureurs. De FIA heeft inmiddels stappen ondernomen om herhaling te voorkomen gedurende de rest van het weekend.

In totaal werd de sessie maar liefst vier keer stilgelegd. De crash van Jack Doohan zorgde voor de langste onderbreking, terwijl ook Fernando Alonso zijn auto stilzette langs de baan. Beide momenten leverden rode vlaggen op. Toch waren het niet alleen incidenten met auto’s die voor opschudding zorgden. Twee andere rode vlaggen werden veroorzaakt door kleine brandjes in bocht 8 en bocht 13, waar stukken gras vlam vatten. Hierdoor konden teams nauwelijks longruns uitvoeren, wat belangrijke data kost met het oog op de race.

Brand

De brandjes kwamen op een slecht moment: de temperatuur was hoog, het gras droog en vers gemaaid, en de auto’s produceerden veel hitte en vonken. Een gevaarlijke combinatie, zo bleek. De FIA heeft inmiddels maatregelen aangekondigd om de veiligheid te waarborgen. "Terwijl we onderzoek uitvoeren naar de branden die tijdens VT2 optraden, is onze focus voor morgen gericht op het nemen van voorzorgsmaatregelen," aldus het bestuursorgaan.

"Het gras is zo kort mogelijk gemaaid en het losse en gedroogde gras is op deze plekken weggehaald. Voor de sessies van morgen zal het gras vochtig gemaakt worden en zullen specifieke hulpdiensten rond het circuit gestationeerd worden."

De FIA hoopt hiermee te voorkomen dat het vuur opnieuw oplaait tijdens de kwalificatie en de race. Coureurs waren na afloop kritisch, maar begrepen ook dat de omstandigheden lastig waren in te schatten.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat gras vlam vat tijdens een Formule 1-weekend. Vorig jaar gebeurde iets soortgelijks tijdens de Grand Prix van China. Toen ontstond er tweemaal brand langs de baan: één keer tijdens de eerste vrije training en later opnieuw tijdens de sprintrace. De FIA lijkt geleerd te hebben van eerdere incidenten, en doet er nu alles aan om de rest van het weekend veilig te laten verlopen.