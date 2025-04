In beeld: De foto's van de eerste trainingen in Japan

De eerste dag van het raceweekend in Japan zit erop. Op het circuit van Suzuka werden vandaag de eerste twee vrije trainingen verreden. Het was een dag vol met actie, en dat leverde eveneens een grote hoeveelheid mooie plaatjes op.

Veel mensen keken voorafgaand het weekend reikhalzend uit naar de sessies in Japan. Met Yuki Tsunoda zit er dit weekend een Japanse coureur achter het stuur van een bolide van het topteam van Red Bull. Daarnaast zorgen de Japanse fans altijd voor een mooie sfeer op het circuit van Suzuka. Ook vandaag zaten er veel Japanse fans met prachtige hoedjes, petjes en bordjes op de tribunes. Het leverde mooie foto's op.

Eerste vrije training

Ook de eerste vrije training zorgde voor veel mooie momenten die op de gevoelige plaat werden vastgelegd. Veel aandacht ging uit naar Ryo Hirakawa, die in deze training de plaats van Jack Doohan in nam bij Alpine. Hirakawa kreeg zeer veel aandacht, en hij werd hij bedolven onder de camera's. De camera's volgden ook de actie op de baan, waar de McLarens weer snel waren. Ook Tsunoda viel op een positieve manier op, aangezien hij aardig in de buurt kon blijven van zijn teamgenoot Max Verstappen.

Tweede vrije training

In de tweede vrije training waren er vier rode vlaggen. De eerste onderbreking werd veroorzaakt door een harde crash van Jack Doohan. De Australiër was in orde en zijn zwaar beschadigde Alpine werd op de gevoelige plaat vastgelegd. Vlak na de herstart ging het weer mis, ditmaal werd de sessie stilgelegd door een spin van Fernando Alonso. Toen alles weer op gang leek te komen, zwaaiden de marshalls weer met de rode vlag. Ditmaal was een klein bermbrandje de aanleiding voor de onderbreking. Een tweede bermbrand betekende een vroegtijdig einde van de training.

