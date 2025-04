De tweede vrije training in Japan was een grote chaos. Tijdens de sessie werd er vier keer met een rode vlag gezwaaid, en de teams hadden weinig tijd om hun programma's af te werken. In de chaos zijn Ferrari en Aston Martin mogelijk de fout ingegaan, en ze moeten zich melden bij de stewards.

De tweede vrije training werd na nog geen tien minuten stilgelegd door een grote crash van Jack Doohan. De Australiër vloog van de baan, en de sessie lag geruime tijd stil. Na een paar minuten werd de training weer stilgelegd door een spin van Fernando Alonso. Toen de coureurs daarna weer de baan opgingen, werd de sessie nog twee keer stilgelegd door brandjes in het gras naast de baan.

Event notes

Twee teams lijken tijdens de chaotische situatie de fout in te zijn gegaan. Het gaat om de teams van Ferrari en Aston Martin. Vertegenwoordigers van beide renstallen mogen zich melden bij de stewards op het circuit van Suzuka. Uit de documenten van de FIA blijkt dat ze mogelijk de regels van de Sporting Code en de event notes van de wedstrijdleider Rui Marques hebben overtreden.

Fastlane

Het lijkt niet om een flinke overtreding te gaan, want ze hebben waarschijnlijk een fout gemaakt met het op pad sturen van de coureurs. Door de rode vlag door een bermbrandje werd de tweede vrije training vrij abrupt afgebroken. Wat voor straffen beide teams kunnen ontvangen, is nog niet helemaal duidelijk. Een boete of een waarschuwing lijkt het meest voor de hand te liggen. Ferrari en Aston Martin zouden Lewis Hamilton en Lance Stroll op een incorrecte wijze de fastlane hebben ingestuurd toen de wagens na de herstart van de training weer de baan opkwamen. Dit is de verantwoordelijkheid van de teams, dus daarom moeten ze zich melden.