In beeld: De eerste foto's van de mediadag in Japan

Het derde raceweekend van het jaar is van start gegaan in Japan. Op het iconische circuit van Suzuka meldden de coureurs zich vanochtend in de paddock voor de traditionele mediadag. Het leverde een aantal mooie plaatjes op van de coureurs en de activiteiten.

Voor het eerst verscheen Yuki Tsunoda vandaag in de kleren van Red Bull Racing in de paddock. Vorige week werd hij aangekondigd als de vervanger van Liam Lawson. Trotse meldde Tsunoda zich in zijn thuisland in de paddock, waar hij ook in het middelpunt van de aandacht stond. Hij leek een soort rockster, en hij werd veelvuldig op de gevoelige plaat vastgelegd door de aanwezige fotografen.

Creatieve fans

Niet alleen Tsunoda trok de aandacht, ook de Japanners zelf stonden in de spotlights. De fans in het Aziatische land juichen de coureurs elk jaar hartstochtelijk toe, en ze komen ook elke keer met opvallende outfits naar de baan. Ook vandaag meldden de eerste fans zich weer op de baan in allerlei creatieve creaties. Het leverde een grote lach om veel gezichten op, en de enthousiaste fans werden ook veelvuldig op de foto gezet. Het is de verwachting dat ze later dit weekend voor nog meer mooie plaatsjes gaan zorgen.

Op de mediadag ging er ook veel aandacht uit naar Max Verstappen, want kan dit weekend de ommekeer worden voor hem en Red Bull. De Nederlandse viervoudig wereldkampioen sprak zich uit over zijn nieuwe teamgenoot Tsunoda en hij was duidelijk over de situatie bij het team. Hij werd gevolgd door de aanwezige fotografen, en dat gold ook voor de vele andere coureurs. Het wordt waarschijnlijk een spannend weekend, waarin veel kan gebeuren. Red Bull zal een soort publiekslieveling zijn, want ze rijden dit weekend rond in de kleuren van motorpartner Honda. De witte RB21 was dan ook een aandachtstrekker.