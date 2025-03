Het team van Ferrari kende een weekend om snel te vergeten in China. Na afloop van de Grand Prix werden Charles Leclerc en Lewis Hamilton gediskwalificeerd. Het weekend werd een nachtmerrie voor Ferrari, al was er wel één lichtpuntje in de race.

Het team van Ferrari begon goed aan het raceweekend in China. Lewis Hamilton pakte op vrijdag de sprintpole en op zaterdagochtend schreef hij ook de sprintrace op zijn naam. Daarna ging het bergafwaarts met Ferrari en werden er een aantal verkeerde beslissingen genomen. In de race werden beide Ferrari's gepasseerd door Max Verstappen, en na afloop kwamen beide wagens niet door de technische keuring. Ze werden gediskwalificeerd.

Snelste pitstop van het jaar

De Grand Prix leverde Ferrari dus een kater op, al was er wel één puntje waar ze trots op mogen zijn. Ze hebben namelijk de snelste pitstop van het weekend uitgevoerd. De pitcrew van Ferrari gaf Charles Leclerc binnen 2,05 seconden vier nieuwe banden. Het bleek de enige pitstop te zijn van de Monegask, en dat zorgde er mede voor dat hij werd gediskwalificeerd. Zijn auto was immers te licht, en volgens Ferrari kwam dit mede door de hoge bandenslijtage.

Verstappen

Ferrari's bandenwissel bij Leclerc is tot nu toe de snelste pitstop van het seizoen. Op het Shanghai International Circuit waren ze nipt sneller dan de pitcrew van Racing Bulls. Daar kreeg Yuki Tsunoda in 2,08 seconden nieuwe banden. Regerend wereldkampioen Max Verstappen moest met Red Bull genoegen nemen met de derde plaats in dit klassement. De Nederlander kreeg in 2,15 seconden nieuwe banden.

Twee noteringen Ferrari

Het team van McLaren eindigde op de vierde plaats met een pitstop van 2,27 seconden. Ferrari staat in totaal twee keer in de top vijf van het pitstopklassement in China. Ze staan namelijk ook op de vijfde plaats met een pitstop van Lewis Hamilton in 2,35 seconden. Verder staan ook Red Bull, Racing Bulls, Sauber en twee keer Mercedes in de top tien van dit klassement in China.