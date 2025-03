Alle ogen waren dit weekend gericht op Max Verstappen. Hij trapte het Formule 1-seizoen af in Melbourne, maar hij had zijn vader niet bij zich. Jos Verstappen reed afgelopen weekend namelijk de Rallye des Ardennes, en die wist hij op zijn naam te schrijven.

Verstappen senior is dit jaar regelmatig te vinden achter het stuur van zijn rallywagen. Samen met zijn copiloot Renaud Jamoul neemt hij deel aan de rondes van het Belgian Rally Championship (BRC). Enkele weken geleden begonnen ze goed aan het seizoen door de Rally van Haspengouw te winnen. Dit weekend verschenen ze in hun rode Skoda Fabia RS Rally2 aan de start van de Rallye des Ardennes.

Grote voorsprong

Op zaterdagochtend ging de rally van start met vier proeven, die allemaal drie keer werden verreden. Na de eerste omloop ging Verstappen senior al aan de leiding met een voorsprong van 6,1 seconden op zijn concurrentie. Tijdens de tweede lus ging het nog beter met Verstappen, en wist hij zijn voorsprong op te bouwen naar 27 seconden. Toen de proeven voor een derde en laatste keer werden aangedaan, wist Verstappen zijn voorsprong op te bouwen naar 35,4 seconden.

Tevredenheid

Verstappen en Jamoul wisten de rally op hun naam te schrijven, en daar waren ze heel erg blij mee. Na afloop sprak de voormalig Formule 1-coureur zich trots uit bij Verstappen.com: "Het waren mooie proeven, maar ook listige proeven. Je moest echt goed bij de les blijven. De laatste tijd gaat het erg goed. De auto gaat lekker en we voelen ons samen goed met de auto en met het team. De notes zijn prima en we zijn op elkaar ingewerkt. We hebben er vertrouwen in en dat heeft zich hier uitbetaald. Ik ben erg tevreden."

Verschillen met vorig jaar

Verstappen had eerder op dit parcours gereden, maar daar wist hij weinig voordeel uit te halen. Hij wist uiteindelijk te winnen, maar hij legde wel uit wat hij hiermee bedoelde: "Vorig jaar reden we hier ook, maar toen lag het parcours er helemaal anders bij en de meeste proeven rijden we dit jaar omgekeerd of zijn aangepast, dus mijn ervaring van vorig jaar is niet meteen een voordeel."