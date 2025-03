Ontroostbare Hadjar baalt van crash: "Verschrikkelijk gevoel"

Isack Hadjar had zijn debuutweekend in de Formule 1 anders voorgesteld. De Franse Racing Bulls-coureur crashte in de opwarmronde, en hij stapte huilend uit. Zwaar aangeslagen wandelde hij terug naar het team, en na afloop was de teleurstelling nog steeds heel erg groot.

Hadjar ging in Australië van hero naar zero. In de kwalificatie was hij nog de beste rookie, en de verwachtingen voor de Grand Prix waren hoog. De voorspelde regen was gekomen, en overal op het circuit van Albert Park lagen plassen. De meeste coureurs ging op de inters van start in de opwarmronde, maar voor Hadjar ging dat mis. In de eerste bochtencombinatie ging het mis en parkeerde hij de Racing Bulls-wagen in de muur.

Verschrikkelijk gevoel

Zwaar geëmotioneerd stapte hij uit, en hij liep huilend door de paddock. Hadjar stond daarna met de tranen nog in zijn ogen de media te woord. Zoekend naar woorden legde hij aan F1 TV uit wat er misging: "Normaal gesproken pak ik het stapje voor stapje aan. Ik doe mijn best om de best mogelijke outlap af te leveren voor de start van de race. Aan het begin van het rondje probeer je je banden op te warmen, maar ik ging te ver. Het was de kleinste fout die je kan maken, en toen werd ik een passagier. Dit voelt verschrikkelijk."

Steun van vader Hamilton

Toen de huilende Hadjar na zijn crash de paddock in kwam lopen, werd hij opgewacht door Anthony Hamilton. De vader van Lewis Hamilton sloot hem in de armen, en troostte het jonge talent. Hadjar is dankbaar: "Hij zei tegen me dat ik mijn hoofd omhoog moest houden. Ik denk dat hij goed weet wat zware tijden zijn. Hij zag een rookie zijn auto in de muur zetten in de eerste ronde, of beter gezegd voor de eerste ronde. Hij weet hoe zwaar het kan zijn. Het is een mooi gebaar van hem."