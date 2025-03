Horner snoert criticasters de mond: "Strategie gaf de doorslag"

Het team van Red Bull Racing reisde zonder hoge verwachtingen af naar Australië. De tweede plaats van Max Verstappen was dan ook meer dan welkom, en zorgde voor tevredenheid bij teambaas Christian Horner. Hij sloeg terug naar de mensen die kritiek hadden op zijn team.

Voorafgaand het raceweekend in Melbourne wist iedereen het zeker: McLaren was de absolute topfavoriet. In de Grand Prix wist Verstappen ze goede tegenstand te geven in de regen. Hij daagde ze uit, maar kwam er al snel achter dat de papajakleurige racemonsters veel sneller waren. Toen het begon te regenen pakte Verstappen kortstondig de leiding, maar uiteindelijk moest hij genoegen nemen met de tweede plaats.

Extreem lastige omstandigheden

Red Bull-teambaas Christian Horner had daar geen problemen mee. De Brit was heel er blij in gesprek met Viaplay: "Het was echt een fantastische race. In deze omstandigheden zou het altijd lastig worden, maar ik denk dat we het qua strategie goed hebben gedaan. Max reed een heel goede eerste ronde. Hij slaagde erin Piastri te passeren, maar de McLarens waren supersterk en sloegen een gat. Maar toen begon het te regenen. Ik denk dat we de juiste keuze hebben gemaakt door op het goede moment naar slicks te wisselen. Bovendien gokten we door te proberen te overleven, dat lukte bijna."

Tegen de voorspellingen in

Horner geloofde heel eventjes in de zege van Verstappen. Dat lukte uiteindelijk niet, maar het ging veel beter dan de critici hadden voorspeld. Dat zag Horner ook: "De herstart van zes ronden was zeer opwindend. Max stal bijna de zege van Norris, dus het was zeker een goede start van het nieuwe seizoen. Of Max hem had kunnen passeren, dat zullen we nooit weten. Ik denk dat het heel bemoedigend was dat we in race één heel hard konden vechten voor de overwinning. Veel mensen hadden dit helemaal niet voorspeld."