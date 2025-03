Tsunoda geeft Red Bull stof tot nadenken met magisch rondje

Yuki Tsunoda was de grote verrassing van de kwalificatie in Australië. De Japanse Racing Bulls-coureur noteerde de vijfde tijd, en daarmee bewees hij zichzelf een grote dienst. Tsunoda was superblij, en hij sprak na afloop van een soort magische ronde.

Tsunoda liet eind vorig jaar meermaals weten dat hij vond dat hij recht had op het Red Bull-stoeltje naast Max Verstappen. Bij Red Bull dachten ze daar anders over, en gaven ze het zitje aan Liam Lawson. Tsunoda baalde als een stekker, en ook in Australië liet hij duidelijk weten hoe hij hier over dacht. Met zijn vijfde tijd in de kwalificatie nam hij sportieve wraak, ook omdat Lawson al afviel in Q1.

Magisch rondje

Na de kwalificatie werd Tsunoda bij Racing Bulls als een held ontvangen. Iedereen was blij voor de Japanse coureur, en hij had zelf ook een goed gevoel. Hij sprak zich trots uit bij F1 TV: "Ik kan wel zeggen dat het een magische ronde was. Ik denk dat ik het allemaal samen kon brengen, de kwaliteit van het rondje was het beste van alle runs van deze week. Ik kreeg ook een beetje hulp van Lando in bocht negen, een soort tow, dus de rondetijd kwam een beetje uit het niets."

Credits voor het team

Tsunoda was dus enigszins verrast door zijn snelle ronde. De Japanner stelt wel dat hij zich al het hele weekend heel erg goed voelt in zijn prachtige witte Racing Bulls-bolide: "Ik ben echt heel erg blij, maar ik denk ook dat de pace van de auto gedurende het weekend al consistent goed was, en dat gaf me extra vertrouwen voor de kwalificatie, en toen gebeurde dit! Ik moet het team veel credits geven. Ze hebben tijdens de winter heel hard gewerkt, en ik ben nu blij."

Geen zorgen over de regen

Het is de verwachting dat het tijdens de race op zondag hard gaat regenen. Tsunoda heeft daar geen problemen mee, en hij stelt dat zijn team al vooruit heeft gedacht: "Eigenlijk zijn we al een beetje voorbereid op de natte omstandigheden, want we hebben een compromis gesloten met de set-up. Dus zelfs als het gaat regenen heb ik vertrouwen. Ik ben zin in morgen, maar tegelijkertijd wordt het ook tricky. Ik ben blij. De vijfde tijd, ik kan niet klagen."