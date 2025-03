In beeld: De Foto's van de kwalificatie in Australië

De kwalificatie voor de Australische Grand Prix in Melbourne is een feit. Op het circuit van Albert Park werd de pole position gegrepen door McLaren-coureur Lando Norris, Max Verstappen werd derde. Het was een spannende sessie, en dat leverde veel mooie plaatjes op.

Vandaag werden op het circuit van Albert Park in Melbourne de derde vrije training en de belangrijke kwalificatie verreden. De sessies zaten bomvol actie, en de coureurs zorgden ervoor dat de fans naar het puntje van hun stoel schoven. In de kwalificatie ontstond er een driestrijd tussen McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri en de Red Bull van Max Verstappen. Norris greep de pole position, maar Verstappen toonde zich tevreden.

Rookies

De rookies kenden een mindere zaterdag in Melbourne. Andrea Kimi Antonelli, Liam Lawson en Oliver Bearman vielen alle drie af in het eerste gedeelte van de kwalificatie. Antonelli had zijn Mercedes beschadigd, Lawson had het zwaar en Bearman moest de pits opzoeken met problemen aan zijn versnellingsbak. De teleurstelling was groot, maar alle emoties bij de jonge coureurs leverde mooie plaatjes op. De coureurs werden overal op het circuit vastgelegd op de gevoelige plaat.

Mooie resultaten

De spanning in de sessies was ook groot. De onderlinge verschillen tussen de topteams waren klein, veel kleiner dan men eigenlijk had verwacht. McLaren was de topfavoriet, en ze maakten die rol ook waar in de kwalificatie, maar Verstappen kwam dus dichtbij. Ook Mercedes-coureur George Russell had niet zo'n grote achterstand, terwijl men bij Ferrari een beetje te kort kwam in de kwalificatie. Voor de fans leverde het mooie resultaten en verhaallijnen op, er is dus genoeg om naar uit te kijken.

Fans

Ook de omgeving waarin de coureurs reden zorgde voor extra mooie plaatjes en situaties. Rondom het circuit van Albert Park stonden er weer duizenden fans klaar om de coureurs op te wachten, en ook de tribunes zaten propvol. Thuisrijder Oscar Piastri werd toegejuicht, en ook de andere coureurs konden rekenen op een warme ontvangst.