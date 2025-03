Het Formule 1-seizoen wordt dit weekend afgetrapt in Australië. Op het circuit van Albert Park in Australië werden eerder vandaag de eerste twee vrije trainingen afgewerkt. Morgen begint het echte werk met de kwalificatie, en zondag volgt de Grand Prix. Deze belangrijke sessies zijn via een omweg gratis te zien in Nederland.

De Formule 1 is in Nederland te zien bij Viaplay en F1 TV Pro. Beide diensten zijn echter niet gratis, waardoor het veel geld kost om de sport te kunnen volgen in Nederland. Viaplay komt dit jaar wel met een tweetal TV-zenders, maar deze zijn voorlopig alleen bij Odido en Delta te zien. Daarnaast moet er ook worden betaald om via deze manier naar de koningsklasse van de autosport te kijken.

VPN gebruiken

Veel mensen hebben geen zin om de portemonnee te trekken voor een duur abonnement om de Formule 1 te kijken. Er zijn wel een aantal alternatieven om naar de koningsklasse van de autosport te kijken. Zo kan er gebruik worden gemaakt van een VPN, waarmee er online naar buitenlandse televisie kan worden gekeken. In Oostenrijk kan er bijvoorbeeld worden gekeken naar de zenders ORF en Servus TV, die de races afwisselend uitzenden. Ook RTL Luxemburg is een optie als men gebruikmaakt van een VPN.

Belgische mogelijkheid

Ook via de Belgische televisie kan er naar de Formule 1 worden gekeken. De Waalse omroep Tipik heeft namelijk de uitzendrechten voor de koningsklasse van de autosport in handen. Hier wordt ook de Australische Grand Prix uitgezonden, en deze zender is in Nederland bij een aantal providers in het zenderpakket terug te vinden. Mocht dit niet het geval zijn, dan biedt een VPN een uitkomst om via deze weg naar de sessies in Melbourne te kijken.

Gratis zender

Het Australische raceweekend is ook gedeeltelijk te zien op de welbekende Duitse zender RTL Deutschland. Deze zender zond jarenlang gratis de Formule 1 uit, maar daar is enkele jaren geleden een einde aangekomen. Wel zenden ze dit jaar een select aantal races en kwalificaties gratis uit. Het grote voordeel is dat RTL voor veel Nederlanders gewoon te zien is, omdat de zender onderdeel uitmaakt van het zenderpakket van veel providers.

Kwalificatie in het Duits

Voor dit raceweekend kunnen de Nederlandse fans op zaterdag terecht bij RTL Deutschland. Ze zenden namelijk gewoon de kwalificatie uit op hun zender. De Grand Prix is dan weer niet gratis te zien bij RTL, maar het biedt de fans in ieder geval een kans om gratis naar de sessie te kijken. Voor de mensen die graag later een samenvatting willen zien, biedt YouTube een uitkomst. Op het officiële account van de Formule 1 worden de samenvattingen snel gedeeld. Het is hier zelfs mogelijk om uit verschillende talen commentaar te kiezen voor de samenvatting.