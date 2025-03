Het is geen geheim dat de interesse in de Formule 1 groot is. Veel landen, circuits en steden willen heel erg graag een Grand Prix organiseren. Stefano Domenicali heeft onthuld dat er hernieuwde interesse is vanuit Thailand, de interesse is zo groot dat hij aankomende week in het vliegtuig naar Bangkok stapt.

Het nieuwe Formule 1-seizoen is vandaag afgetrapt in het Australische Melbourne. Op het circuit van Albert Park draaide de coureurs hun rondjes, en werd de winterperiode definitief afgesloten. Albert Park is een vaste bewoner van de Formule 1-kalender, maar de kans is groot dat er binnenkort nog meer races bijkomen. Er bestaat enorm veel interesse vanuit de hele wereld.

Thaise premier

Vorig jaar werd duidelijk dat Thailand graag een Grand Prix wil organiseren. Het ging om plannen voor een race door de straten van de hoofdstad Bangkok. Premier Srettha Thavisin reisde af naar Imola om de Grand Prix van Emilia-Romagna bij te wonen. Daar sprak hij met Formule 1-CEO Domenicali, en het was duidelijk dat het serieuze plannen waren. Thavisin moest later in 2024 aftreden, waarna het stil bleef over de plannen om een Grand Prix te organiseren.

Domenicali gaat naar Bangkok

Het was dan ook onduidelijk of Thailand nog wel openstond voor een Grand Prix. Er gingen veel meer geruchten rond, en de Thaise plannen verdwenen naar de achtergrond. Domenicali laat nu aan Sky Sports weten dat de belangstelling er nog is: "Er is veel belangstelling vanuit andere delen van de wereld. Na de race in Melbourne reis ik naar Bangkok om te kijken naar de mogelijkheden, aangezien de Thaise regering interesse heeft getoond om iets te ontwikkelen. Daarnaast zijn er ook veel andere potentiële locaties in Europa, Afrika en Zuid-Amerika."

Rwanda

Domenicali legt niet uit op welke andere locaties hij doelt, maar dat is geen hogere wiskunde. In Afrika is er veel interesse in de Formule 1. Tijdens het FIA-gala werd duidelijk dat Rwanda een officieel bid heeft ingediend voor een Grand Prix, terwijl de Zuid-Afrikaanse regering ook bezig is met plannen. Vorig jaar toonde ook Argentinië interesse, maar het is niet duidelijk hoe het ervoor staat met de plannen van het Zuid-Amerikaanse land.