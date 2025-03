In beeld: De mediadag in Melbourne

Het nieuwe Formule 1-seizoen is vandaag afgetrapt in Melbourne. De coureurs arriveerden vanochtend in de paddock op het circuit van Albert Park voor de traditionele mediadag. Het seizoen is nu echt begonnen, en morgen gaan de coureurs voor het eerst de baan op voor de eerste vrije training.

Terwijl heel Nederland nog op één oor lag, stroomde de paddock in Australië vol. De coureurs kwamen naar het circuit voor de gebruikelijke plichtplegingen. Zes coureurs moesten zich melden in de perszaal voor de persconferentie van de FIA, terwijl de overige coureurs ook aan het woord kwamen. Ook Max Verstappen schoof aan in de perszaal, en dat gold ook voor mannen zoals Oscar Piastri en Lewis Hamilton.

Allerlei activiteiten

Hamilton verscheen voor het eerst in de paddock in de kleuren van Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen werd volop gefotografeerd door de aanwezige fotografen. De coureurs trokken ook vast hun racepakken aan voor zaken als een seatfit en een speciale fotoshoot. Zoals in het verleden wel vaker het geval was in Australië, meldden de coureurs zich voor een zwart doek om te poseren met hun helmen en hun teamkleding.

Geen onzin meer voor Verstappen

Max Verstappen hoefde verder geen vreemde PR-stunts uit te voeren. Sterker nog, de Nederlandse viervoudig wereldkampioen heeft met Red Bull Racing afgesproken dat hij geen 'onzindingetjes' meer hoeft te doen. Verstappen hoopt dat hij zich hierdoor beter kan focussen op de zaken op de baan. Minder onzindingetjes of niet, Verstappen werd nog steeds door elke aanwezige fotograaf vastgelegd.

Geen start in Bahrein meer

Voor de coureurs is dit het officiële begin van het seizoen. In Bahrein werkten ze wel hun testdagen af, maar hier in Australië gaat het om het echte werk. Voor het eerst sinds 2019 wordt het seizoen namelijk afgetrapt op het circuit van Albert Park in Melbourne. In 2020 zouden ze er ook gaan racen, maar toen legde een pandemie de wereld plat. In de jaren daarna had Bahrein de eer om het jaar af te trappen, terwijl Melbourne door het coronavirus zelfs een aantal keren ontbrak op de kalender. De mondkapjes zijn nu verleden tijd, het is tijd om het nieuwe seizoen in gang te trekken.