Domenicali verlengt contract en blijft CEO van Formule 1

Stefano Domenicali heeft zijn toekomstplannen bekendgemaakt. De Italiaanse CEO van de Formule 1 zal voorlopig nergens heengaan. Hij heeft een nieuw contract getekend waardoor hij tot tenminste 2029 is verbonden aan de koningsklasse van de autosport.

Domenicali heeft veel ervaring in de autosport. Voorheen was hij jarenlang de teambaas van Ferrari, en in de jaren daarna was hij werkzaam bij Lamborghini, dit was echter een job buiten de Formule 1. In 2021 keerde hij terug in de koningsklasse van de autosport. Hij werd benoemd tot CEO van de sport, en hij nam toen het stokje over van de Amerikaan Chase Carey. Onder leiding van Domenicali groeide de sport flink.

2029

Domenicali zal voorlopig nog niet gaan stoppen met zijn werkzaamheden in de Formule 1. De sport maakte vandaag bekend dat Domenicali tenminste tot 2029 aan de sport verbonden zal blijven als CEO. Er bestond in de afgelopen maanden weinig twijfel over zijn toekomst. Vorig jaar ging er nog even kort een gerucht rond dat Greg Maffei van Formule 1-eigenaar Liberty Media op zijn plek zou azen, maar daar bleek weinig van te kloppen. Sterker nog, Maffei heeft zijn taken bij Liberty Media neergelegd. Domenicali zal voorlopig dus nog niet vertrekken.

Grote stappen gezet

Onder de vleugels van Domenicali en Liberty Media is de Formule 1 in de afgelopen jaren enorm gegroeid. Na het spannende seizoen van 2021 werd de Formule 1 steeds populairder. Dit kwam mede door de groeiende aandacht voor sociale media en de Netflix-serie Drive to Survive. Domenicali probeert de vruchten van de groeiende populariteit te plukken, en hij is in gesprek met meerdere landen voor een plekje op de Formule 1-kalender. Zo was er recent aandacht vanuit Rwanda, en ook in bijvoorbeeld Zuid-Afrika willen ze graag een Grand Prix gaan organiseren. Domenicali mag nu verder gaan met al deze vraagstukken, hij is de komende jaren de CEO.