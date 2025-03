In beeld: De F1-wereld arriveert in Melbourne

Het nieuwe Formule 1-seizoen staat op het punt van beginnen. Aankomend weekend gaat het seizoen van start met de Australische Grand Prix op het circuit van Albert Park in Melbourne. De coureurs zijn inmiddels gearriveerd in Australië, en de eerste rijders hebben zich al gemeld in de paddock.

Het lijkt er sterk op dat er een spannend seizoen in de Formule 1 aankomt. De verschillen tussen de topteams lijken klein te zijn, al wordt McLaren wel gezien als de grote favoriet. De Britse renstal doet zijn best om niet te worden gezien als de titelfavoriet, terwijl ze daar bij bijvoorbeeld Red Bull heel anders naar kijken. Beide teams zijn inmiddels al aanwezig in Melbourne, en de belangrijke spelers meldden zich vandaag al in de paddock op het circuit van Albert Park.

Onder meer Liam Lawson liep al door de paddock op de woensdag. De Nieuw-Zeelander maakt dit jaar zijn Red Bull-debuut, nadat hij vorig jaar al aardig wist te presteren bij VCARB. Hij is dit jaar vooral de waterdrager van Max Verstappen, en bij Red Bull zijn ze heel erg helder geweest over de rolverdeling. Max Verstappen is inmiddels ook gearriveerde in Melbourne, en hij begint met de jacht op de vijfde wereldtitel.

Eerste beelden

Ook andere grote namen hebben hun eerste rondje door de paddock al gemaakt. McLaren-kopstukken Andrea Stella en Zak Brown zijn al aanwezig Down Under. In de paddock werden ze op de gevoelige plaat vastgelegd door de aanwezige fotografen. De paddock en de pitlane zijn al gehuld in de kleuren van de teams en de Formule 1. De start van het seizoen komt steeds dichter bij, en nu alles in Melbourne langzamerhand op gang komt is de start echt dichtbij. Het nieuwe seizoen wordt in ieder geval interessant, en de aftrap volgt dit weekend in Melbourne.