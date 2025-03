"Hypocriete Vettel trekt het boetekleed aan na klimaatkritiek"

Sebastian Vettel stopte eind 2022 met de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen stopte met racen, en ging zich meer focussen op de klimaatproblemen. Vettel geeft nu eerlijk toe dat hij hypocriet is, maar dat hij wel wil meedenken over een oplossing.

Vettel zette zich in zijn laatste jaren in de Formule 1 steeds vaker in voor maatschappelijke zaken. Hij verscheen op de circuits met shirts en helmdesigns waarmee hij aandacht vroeg voor verschillende problemen. Vettel legde vooral de focus op de klimaatproblemen. In zijn laatste jaren in de sport kwam hij met kritiek en acties om aandacht te vragen voor de problemen. Toen hij met pensioen was, reisde hij soms naar de circuits af om dit soort zaken onder de aandacht te brengen.

Meer over Sebastian Vettel Race of Champions: comeback van Vettel & veel rallygrootheden

Fast fashion

Vettel kreeg ook kritiek, want de viervoudig wereldkampioen reisde jarenlang de wereld rond voor de Formule 1. In gesprek met Tages Anzeiger erkent hij dat hij in een luxepositie zit: "Ik heb de tijd om me met deze problemen bezig te houden, en ook de mogelijkheid om voor alternatieven te kiezen. Er wordt reclame gemaakt voor fast fashion, het is verleidelijk om twee of drie shirts tegelijk te kopen. Ons doel is om te laten zien dat ze niet lang meegaan en dat iemand de prijs betaalt. Denk aan de planeet en de mensen in de productieketen. Het begint bij bewustzijn."

Hypocriet

Vettel wil dat bewustzijn graag aanscherpen bij de nieuwe generatie. Maar is het niet hypocriet dat een F1-legende aan de bel trekt: "Ik moet de beschuldigingen accepteren. En ja: ik ben de grootste hypocriet als ik over milieukwesties ga praten, en tegelijkertijd zo'n grote afdruk heb achtergelaten. Jarenlang vloog ik de wereld rond. Niet economy, maar business- of zelfs first class. Moet ik me er slecht over voelen? We lossen problemen niet op met schaamte, maar door het onder ogen te zien en naar oplossingen te zoeken. We zijn allemaal hypocrieten, want we genieten van dingen die niet goed zijn."

Op vakantie naar Thailand

Vettel vloog zelf naar Australië voor de Race of Champions. Hij erkent dat mensen niet kunnen worden gestopt om te reizen als hij verder gaat met zijn verhaal: "Moeten we voor een vakantie naar Thailand vliegen? Nee, maar het is er ook ontzettend mooi. We moeten het reizen zelf niet verbieden, maar technologische mogelijkheden bieden die ons in staat stellen hetzelfde te doen als voorheen. Alleen moet het duurzamer."