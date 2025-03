Sky Sports-analist onder vuur: fans eisen ontslag

Vlak voor de start van het seizoen heeft de Britse zender Sky Sports veel kritiek ontvangen. Het gaat niet per se om de zender zelf, maar om de analist Danica Patrick. De Amerikaanse oud-coureur ligt onder vuur vanwege hij politieke uitspraken.

De Britse zender Sky Sports beschikt over veel analisten. Onder meer Jenson Button, Karun Chandhok en Martin Brundle zijn werkzaam voor de zender. Sinds 2021 is voormalig IndyCar-coureur Danica Patrick ook tijdens een aantal races te zien als analist. Alhoewel ze nooit in de Formule 1 heeft gereden, wordt ze wel regelmatig uitgenodigd om haar mening te geven. Ze verscheen bijvoorbeeld ook in de Netflix-serie Drive to Survive.

Trump

Patrick ontvangt al langer kritiek van fans op sociale media. Dat gaat niet alleen om maar meningen over de Formule 1, maar vooral over haar politieke uitingen. Patrick heeft er nooit een geheim van gemaakt dat ze een groot fan is van de Amerikaanse president Donald Trump. Ze ontmoette de president al een aantal keren, en ze sprak vorig jaar ook op een campagnerally van Trump in Pennsylvania. Toen kwam er al veel kritiek, maar Sky besloot haar gewoon aan te houden als analist.

Zelensky

Vlak voor de start van het nieuwe Formule 1-seizoen is er weer ophef ontstaan over Patrick. Na de veelbesproken ontmoeting tussen Trump en de Oekraïense president Volodymyr Zelensky plaatste ze een reeks berichten op X. Formule 1-fans waren daar niet blij mee, en ze smeken Sky Sports om geen gebruik meer te maken van haar diensten. Fans eisen dat ze weggaat, en ze gaan daar zeer ver mee.

Petitie

Er is zelfs een petitie geopend om Sky Sports te vragen om Patrick te ontslaan. De mensen die de petitie hebben opgesteld stellen dat de aanwezigheid van Patrick niet overeenkomt met de waarden van de Formule 1. De petitie gaat viraal, en is inmiddels meer dan 40.000 keer ondertekend. Patrick lijkt er geen boodschap aan te hebben, en ze gaat verder met het delen van haar politieke meningen op sociale media.