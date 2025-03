Formule 1 deelt groot nieuws over nieuw team

De Formule 1 maakte eind vorig jaar bekend dat ze een principe-akkoord hadden gesloten met Cadillac. De Amerikanen vormen vanaf volgend jaar het elfde team in de koningsklasse. Vanuit de Formule 1 is het al even stil, maar volgens Stefano Domenicali gaat alles goed komen.

Samen met Andretti aasde Cadillac al geruime tijd op deelname aan de Formule 1. Nadat de plannen begin 2024 werden afgewezen pakte Cadillac de handschoen op, en kregen ze eind vorig jaar groen licht. De voorbereidingen verlopen voorspoedig, en Cadillac heeft al veel grote stappen gezet. Na het principe-akkoord bleef het lang stil vanuit de top van de Formule 1 zelf, maar er zijn geen zorgen.

Cadillac is er klaar voor

Formule 1-CEO Stefano Domenicali is nog altijd enorm enthousiast over het project. Hij verwacht dan ook weinig problemen, zo stelde hij bij een bespreking van de kwartaalcijfers van Liberty Media: "Samen met de FIA zullen we een update delen wanneer deze gereed is. Het zou niet te lang op zich moeten laten wachten, er komt een update om te formaliseren wat er in feite al gebeurd. Ze zullen er dus klaar voor zijn om het volgend jaar op te nemen tegen andere teams."

Boost voor de Formule 1

Het feit dat de FOM eerst de plannen afwees, en daarna wel met groen licht kwam, blijft vreemd. Domenicali kijkt daar heel anders over: "We hebben altijd gezegd dat Cadillac een grote boost zal geven aan het ecosysteem van onze sport. General Motors wil een echte constructeur of fabrikant zijn die in onze sport investeert, omdat ze geloven in het technologische platform dat de Formule 1 voor hun systeem kan bieden. Ik ben dus heel erg blij dat dit nu gaat gebeuren, en ik kijk ernaar uit om hen op de baan te zien, samen met de andere teams die strijden in een geweldig wereldkampioenschap."