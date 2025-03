Jarige Jos Verstappen krijgt een onvergetelijk jaar

Het is vandaag een bijzondere dag voor de familie Verstappen. Jos Verstappen viert vandaag zijn 53ste verjaardag. Hiermee luidt hij een bijzonder jaar in, want op zowel sportief als persoonlijk gebied staan hem in 2025 veel te wachten.

Op 4 maart 1972 kwam Johannes Franciscus Verstappen ter wereld in het Limburgse dorpje Montfort. Niemand wist toen dat deze jongen zou uitgroeien tot één van de grootste namen in de Nederlandse autosport. Niemand had zien aankomen dat hij letterlijk aan de wieg zou staan van de loopbaan van één van de beste Formule 1-coureurs ooit.

Anno 2025 is Jos Verstappen een gevestigde naam in de Formule 1-wereld. Tussen 1994 en 2003 stond hij 107 keer aan de start van een Grand Prix, maar daar hebben vrij weinig mensen het tegenwoordig over. Jos Verstappen is meer ‘de vader van’, en in de paddock laat hij zich altijd scherp uit.

Alles op alles zetten voor de wereldtitel

Als de vader van wereldkampioen Max Verstappen zorgt hij regelmatig voor stormpjes. Vorig jaar haalde hij een aantal keren keihard uit naar Red Bull-teambaas Christian Horner. De kern van het verhaal was dat hij elke keer eigenlijk het beste wilde voor zijn zoon. Max Verstappen heeft een titelwinnende auto nodig, en dat realiseerde Jos zich als geen ander. Vroeger kon hij hem de beste kart geven, maar vandaag de dag moeten andere mensen voor dat materiaal zorgen.

Schitteren als rallycoureur

Jos Verstappen is al jaren geen Formule 1-coureur meer. Dat betekent echter niet dat hij nooit meer achter het stuur zit. Op zijn 53ste is Jos Verstappen bezig met een soort tweede jeugd. Hij is niet langer actief op de circuits, maar op modderige weggetjes. Jos Verstappen is vandaag de dag rallycoureur, en hij rijdt vooral zijn rally’s in België.

Onder de vlag van Verstappen.com Racing wil hij dit jaar echt kunnen schitteren. Hij heeft zijn eerste rallyzege van het jaar al op zak, en er moeten er nog veel meer volgen. Hij mag dan 53 jaar oud zijn geworden vandaag, hij barst nog altijd van de ambities. Hij blijft super competitief, en dat straalt hij dan ook uit.

Grote doelen & mooie momenten

Jos Verstappen is weer een sporter, maar buiten de sportwereld liggen er nog veel meer mooie dingen te wachten in zijn 53ste levensjaar. Jos Verstappen hoopt natuurlijk dat zijn zoon Max zijn vijfde wereldtitel kan gaan pakken. Maar op privégebied wordt het ook een mooi jaar. Max Verstappen en zijn vriendin Kelly Piquet verwachten namelijk hun eerste kindje, die later dit jaar geboren zal worden. Het wordt het vierde kleinkind van Jos Verstappen.

Het wordt dus een mooi jaar voor Jos Verstappen. Hij is nu 53, maar hij zal de sport nog lang niet vaarwel gaan zeggen. Hij gaat dit jaar zelf jagen op successen, hij eist successen van Red Bull en hij hoopt dit jaar mooie herinneringen te kunnen maken. De vijfde wereldtitel van zijn zoon Max is het absolute hoofddoel. Het moet de kroon op het jaar gaan worden.