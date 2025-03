F1 Academy-kampioen moet vertrekken bij Alpine

Het team van Alpine heeft een opvallende keuze gemaakt. De Franse renstal heeft er namelijk voor gekozen om niet door te gaan met een opvallend talent. Ze hebben namelijk afscheid genomen van F1 Academy-kampioene Abbi Pulling.

Pulling reed vorig jaar in de kleuren van Alpine in de F1 Academy. In de klasse voor vrouwelijk talent maakte ze veel indruk, en ze kreeg veel steun van Alpine. Alle Formule 1-teams zijn verplicht om een coureur te steunen in de F1 Academy, en aangezien Pulling de kampioen is, mag ze komend seizoen niet uitkomen in de klasse. Alpine zal aankomend seizoen steun gaan geven aan de Nederlandse Nina Gademan.

Dankbaarheid

In een statement op sociale media bedankt Alpine Pulling voor haar bewezen diensten. Alpine deelt geen reden voor het vertrek van Pulling: "Bedankt voor alle herinneringen samen. We zijn zo trots op alles wat je hebt bereikt tijdens je tijd met ons. Het is geweldig om te zien hoe je groeit en hoe je ontwikkelt. We wensen je heel erg veel succes in de toekomst en we zullen je voortgang in de gaten gaan houden."

Pulling hakte de knoop zelf door

Pulling meldt op Instagram dat ze zelf heeft besloten om niet door te gaan met Alpine. In een statement schrijft ze dat ze gesprekken hebben gevoerd, en dat ze zelf de knoop heeft doorgehakt. Ze neemt de Franse renstal niets kwalijk, en ze bedankt alle werknemers: "Ik wil iedereen bij het team enorm bedanken, van iedereen op de fabriek tot de geweldige partners en sponsors. Ik heb een aantal geweldige mensen ontmoet, en ik heb een aantal herinneringen gemaakt die ik nooit zal gaan vergeten en die voor altijd bij me zullen blijven."

Toekomstplannen

De Britse heeft haar raceplannen voor het komende seizoen al bekendgemaakt. Ze gaat namelijk rijden in het Britse GB3-kampioenschap voor het team van Rodin Motorsport. Dit heeft ze te danken aan haar titel in de F1 Academy van het afgelopen jaar. De coureur die de titel pakt in deze klasse voor vrouwelijk talent krijgt namelijk een volledig gefinancierd zitje in de GB3. Hiermee hopen ze de coureurs een goede kans te geven voor hun loopbaan.