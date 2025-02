Tsunoda luidt vertrek bij Red Bull in door overstap op nieuw management

Racing Bulls-coureur Yuki Tsunoda heeft onthuld dat hij een breuk heeft met zijn voormalige managers, nadat hij het Red Bull-zitje voor 2025 aan Liam Lawson heeft laten schieten. De Japanse coureur werd eerder gemanaged door Mario Miyakawa en Luis Alvarez, totdat hij het tweetal verliet na afloop van het seizoen 2024 in december.

Tsunoda kreeg geen kans op het vrijgekomen Red Bull-stoeltje door het vertrek van Sergio Perez, omdat het team uit Milton Keynes in plaats daarvan voor zijn teamgenoot koos. Sindsdien heeft de 24-jarige zijn management herschikt en wordt hij nu geleid door Diego Menchaca.

Blij met Menchaca

De Mexicaan reed in 2018 in Europese eenzitters, waaronder de GP3 Series, nu Formule 3, voordat hij overstapte naar de sportscars. Menchaca reed in 2023 en 2024 in de International GT Open, maar dit jaar richt hij zich alleen op het managen van de Racing Bulls-coureur en Formule 3-talent Noah Stromsted.

"Ik werk niet meer met Mario en ook niet met Luis", vertelt Tsunoda aan Autosport. "Ik ben echt blij met Diego, hij is gemotiveerd, zeker. Toen we besloten om samen te werken, ging hij meteen naar het kantoor van Helmut Marko, Red Bull-adviseur, om een relatie op te bouwen. Dat soort inspanningen waardeer ik echt en Helmut natuurlijk ook. Ze hebben al een goede relatie; dat is een goed begin. Maar uiteindelijk is het belangrijkste om te presteren op de baan, wat Diego's leven makkelijker zal maken."

Nog geen zekerheid

In aanloop naar het nieuwe seizoen prees Laurent Mekies de Japanner om zijn 'grote stap' die hij in 2024 heeft gezet en verwacht nog meer van 2025. Tsunoda was bij het team uit Faenza tijdens de recente naamsveranderingen; AlphaTauri, RB en nu Racing Bulls voor 2025.Ondanks dat Tsunoda het heeft opgenomen tegen Nyck de Vries, Daniel Ricciardo en Lawson, is hij nooit serieus overwogen als hoofdcoureur.

Het is misschien niet genoeg voor de coureur uit Sagamihara om rookie Hadjar te verslaan in 2025 om zijn toekomst binnen de Red Bull-familie veilig te stellen. Nadat Lawson was onthuld als partner van Max Verstappen voor 2025, vroeg Horner zich af of het “zinvol” was om Tsunoda te houden als hij geen echte kans maakt op promotie. De opties voor hem zouden beperkt kunnen zijn richting 2026, mocht hij geen zitje hebben binnen de F1-familie.