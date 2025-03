Lawson focust zich op andere zaken dan Verstappen

Liam Lawson heeft bevestigd dat zijn begin als Red Bull-coureur niet eenvoudig gaan zijn, omdat hij zich niet alleen moet aanpassen aan een nieuwe auto en een nieuw team nadat hij anderhalve dag met hen op het circuit heeft doorgebracht, maar ook omdat de eerste paar circuits nieuw voor hem zijn.

Daarom is hij dankbaar dat viervoudig wereldkampioen Max Verstappen aan de andere kant van de pitbox zit om de auto te verbeteren en natuurlijk te perfectioneren.

Geen rookie

Officieel is Liam Lawson natuurlijk geen rookie meer, maar dit is wel zijn eerste keer dat hij het seizoen opent. Over twee weken trapt de Formule 1 af in Melbourne en dat is Lawson zijn 12e Grand Prix als Formule 1 coureur. De Nieuw-Zeelander werd boven Yuki Tsunoda verkozen om de plek van Sergio Perez op te vullen, dit klinkt natuurlijk allemaal heel positief voor Lawson, maar hij maakt zich geen illusies voor de uitdagingen die voor hem liggen.

Het Formule 1 kampioenschap begint met twee races waar Liam Lawson nog nooit gereden heeft: het stratencircuit Albert Park en de Shanghai International. Maar na die twee openingsronden gaat het circus naar Suzuka, waar hij in 2023ternauwernood de 11e plaats miste als invaller voor de geblesseerde Daniel Ricciardo. Daarna volgt Bahrein, waar hij tijdens de tests voorafgaand aan het seizoen uitgebreid heeft rondgereden, en dan Jeddah, dat hij kent uit de Formule 2. Daar won hij de Sprint met Carlin.

Wennen

Lawson geeft toe dat terwijl hij zich concentreert op het wennen aan het leven bij Red Bull: "Ik zou zeggen dat de auto tot nu toe heel goed aanvoelt en dat ik steeds comfortabeler word, maar eerlijk gezegd kun je altijd meer dagen gebruiken", vertelde hij de internationale media, op dag drie in Bahrein.

"Ik denk dat het voor mij hoe dan ook meer een kwestie van het circuit leren zal zijn, vooral aan het begin van het seizoen. Het is duidelijk dat het een nieuw team en een nieuwe auto is, maar de eerste paar races ben ik er nog nooit geweest. Dus gelukkig heb ik Max aan de andere kant van de garage, die veel met de auto gaat doen, terwijl ik denk dat onze kant evenveel tijd gaat besteden aan het opbouwen van mij op circuits als aan het aanpassen aan de auto."

Het goede nieuws is dat zowel hij als Verstappen dezelfde eerste gevoelens hebben bij de RB21.