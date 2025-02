Wolff steunt FIA-president in verbod op vloeken

Toto Wolff zegt dat hij voorstander is van het verbod op vloeken om beledigende taal tegen officials en collega's tegen te gaan en dus krijgen FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem en de FIA zelf de gedeeltelijke steun krijgen van de Mercedes-baas in de aanloop naar het seizoen 2025.

De Mercedes-teambaas waarschuwde echter wel dat het onredelijk is om coureurs te straffen voor schelden binnen hun 'eigen context', of uit pure emotie zoals Max Verstappen deed tijdens de Grand Prix van Hongarije in 2024.

Onenigheid

De ontwikkeling maakt deel uit van een voortdurende controverse die aanvankelijk alleen tussen F1-coureurs en de FIA was. De Grand Prix Drivers Association, de coureurs bij elkaar, kwam met een krachtige verklaring waarin ze de FIA waarschuwden zich terug te trekken en na te denken over hoe ze over de 20 coureurs spreken.

Sindsdien is dat uitgebreid naar de WRC, nadat Adrien Fourmaux een boete kreeg van 1000 euro en de eerste coureur werd die hier de dupe van was. Nog steeds is er in de F1 gezeik over dit onderwerp. Ben Sulayem heeft zelfs gedreigd de boordradio's uit te zetten als coureurs zich er niet aan houden.

Bepaalde voorwaarden

Toto Wolff is het alleen maar eens met de ban onder bepaalde voorwaarden: "Ik denk niet dat we moeten schelden op officials, dat is zeker," vertelde Wolff aan internationale media. "En daarom moet ook de FIA dat beschermen. Het is duidelijk. Voor mij gaat het om respect, respect voor je concurrenten, respect voor de officials, niemand ophitsen, of het nu je eigen mensen zijn of een tegenstander op de baan."

Namens de Oostenrijker moet er een duidelijk onderscheid zijn: "Het maakt een groot verschil of je het F-woord gebruikt in de context van je eigen rijden of uit emotie, want ik gebruik het als ik geïrriteerd ben. Maar als het in de auto gericht is aan een andere coureur, aan een official of aan je team, dan denk ik dat dit is wat we moeten verbieden. En we moeten, naar mijn mening, een verschil maken tussen deze twee. We willen de coureurs en hun emoties niet dempen."