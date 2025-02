Wat doet Robert Doornbos bij de testdagen in Bahrein?

De opvallende kijker zag gisteren tijdens de eerste testdag in Bahrein Robert Doornbos door het beeld lopen. De Nederlandse voormalig Formule 1-coureur kondigde vorig jaar zijn afscheid bij Ziggo Sport aan, maar maakt nu een opvallende terugkeer.

Eind vorig jaar kwam Doornbos met een opvallende aankondiging. In de studio van Ziggo Sport liet hij weten dat dit zijn laatste seizoen was geweest als analist bij de sportzender. Hij maakte bekend dat hij samen met zijn gezin ging verhuizen naar het Midden-Oosten. Na het vertrek van Doornbos kondigde ook presentator Rob Kamphues zijn vertrek aan, hij gaat aan de slag bij Viaplay.

Racefamilie

In Bahrein liep Doornbos echter weer door de paddock. Aangezien hij tegenwoordig woonachtig is in het Midden-Oosten is dit logisch, maar hij liep hier niet rond voor de lol. Hij is namelijk weer teruggekeerd bij Ziggo Sport, zo maakte hij duidelijk in een statement: "Mijn terugkeer bij de racefamilie van Ziggo Sport komt veel eerder dan verwacht, maar de benzine in je bloed kruipt waar het niet gaan kan."

Speciaal journaal

In Bahrein is Doornbos samen met Jack Plooij aanwezig namens Ziggo Sport. Ze zullen met zijn tweeën een speciaal journaal gaan verzorgen over de testdagen, de eerste uitzending daarvan was gisteren te zien. Deze journaals worden geplaatst op het YouTube-kanaal van Ziggo Sport. Op de derde testdag zullen Doornbos en Plooij te zien zijn in het vernieuwde Race Café van Ziggo Sport. Door het vertrek van Kamphues zat de show zonder presentator, maar volgens Ziggo Sport hebben ze nieuwe gezichten aangesteld om de show te presenteren. Het is nog niet bekend wie deze nieuwe presentatoren worden. Vrijdagavond zullen ze daar waarschijnlijk meer duidelijkheid over gaan geven. Ziggo Sport mag vanaf dit jaar de samenvattingen van de Formule 1 niet meer uitzenden, die zijn dit jaar exclusief te zien bij Viaplay.