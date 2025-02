Racing Bulls trekt twee nieuwe belangrijke partners aan

Racing Bulls F1 Team heeft twee nieuwe belangrijke sponsors aangetrokken. Het draait hier om de bedrijven Airtasker, een online marktplaats, en RebelDot, een bedrijf dat digitale producten ontwikkelt en lanceert.

Beide sponsors hebben een contract getekend van een jaar en krijgen beide een rol binnen het team. Airtasker zal een licht schijnen op degenen die achter de schermen werken bij het team, terwijl RebelDot's contract zal zich richten op prestatieverbeteringen op en buiten de baan.

Airtasker, belangrijke sponsor

Terwijl Racing Bulls niets bijzonders bij de introductie van de deal met RebelDot heeft bekendgemaakt, gaat het er bij Airtasker wat anders uitzien.

Airtasker, opgericht in Australië en nu ook operationeel in de VS en het VK, is een online en mobiele marktplaats waar gebruikers leden kunnen vragen een bod uit te brengen om taken te voltooien die kunnen variëren van boekhouden, tuinieren en meubels in elkaar zetten tot verhuizen of algemene dagelijkse klussen.

Airtasker zal zich richten op het vertellen van de verhalen van Racing Bulls-medewerkers die in de fabriek en op het circuit werken, met als doel de 'onbeminde helden' van het team in het zonnetje te zetten. De branding van het bedrijf zal ook terug te vinden zijn op essentiële racekleding, waaronder gereedschapopslag voor in de garage, HVAC-luchtdrogers, voor- en achterkrikken, uniformen voor de pitcrew, helmen, hoezen, racepakken en teamshirts.

Aankondiging

"Airtasker verwelkomen als officiële teampartner is een opwindende mijlpaal voor het team," zegt Peter Bayer, chief executive van Racing Bulls.

“Formule 1 wordt vaak geroemd om het spektakel op de baan, maar er gebeurt zoveel achter de schermen dat dit partnerschap zal onthullen. Het is de expertise en toewijding van de hele gemeenschap die ons team samenbrengt, en we zijn verheugd om een welverdiende spotlight te schijnen op hun ongelooflijke bijdragen die dit wereldwijde evenement mogelijk maken.”

Over de RebelDot-deal zei Bayer het volgende: “We zijn verheugd om RebelDot te verwelkomen en te profiteren van zijn expertise om digitale oplossingen te bouwen voor de optimalisatie van datagebruik, waarvan ik weet dat het enorm waardevol voor ons zal zijn.

“Ons partnerschap past perfect bij ons en zal ons helpen om sneller en slimmer te werken bij alles wat we doen in de fabriek en op het circuit. Bovendien sluit de toewijding van RebelDot aan duurzaamheid perfect aan bij die van ons team en van de Formule 1 als geheel.”

Racing Bulls' 2025-auto is 26 februari voor het eerst in actie te zien tijdens de testdagen.