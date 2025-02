Lando Norris heeft hekel aan nieuwe regels

De F1-teams komen steeds dichter bij elkaar, dat maakt het spannender én leuker om naar te kijken. Zoals afgelopen keren is het zo dat als de regeling langer gelijk blijft, het dus ook automatisch spannender wordt. McLaren, Mercedes, Ferrari en natuurlijk Red Bull streden afgelopen seizoen al vaker om de winst.

McLaren-coureur Lando Norris geniet hier wel van: "Ik denk dat iedereen dat verwacht in de Formule 1. Elk jaar en elke keer als de regels niet veranderen, komt het veld dichter en dichter bij elkaar. Zo heeft het altijd gewerkt. Eind vorig jaar kwam het al aardig in de buurt. Ik denk dat je al begon te zien dat het middenveld, wat het grootste deel van de grid is afgezien van de top vier teams, steeds dichter bij elkaar komt", zo vertelde Norris aan internationale media tijdens een persmoment.

Spannend

Als het aan de Brit ligt, wordt het in 2025 nog spannender en nog leuker: "Ik verwacht dat dat na de winter en waarschijnlijk tijdens het seizoen nog meer het geval zal zijn. Ik denk dat er dit seizoen waarschijnlijk winnaars zullen zijn die niet tot de top vier teams behoren, die niet van McLaren, Ferrari, Mercedes of Red Bull zijn. Ik denk dat dat goed is voor de Formule 1 en voor de fans. Het is goed voor de hele sport."

Verandering

In 2026, komen er compleet nieuwe reglementen. Veel coureurs hebben zich hier al over uitgesproken het jammer of zelfs onzin te vinden. Lando Norris deelt hierbij dezelfde mening:"Het is jammer dat het allemaal verandert in 2026. Ik verwacht dat het een goed en zwaar seizoen wordt voor ons allemaal. Ik kijk ernaar uit, want ik denk niet dat het alleen maar een strijd wordt tussen de gebruikelijke namen. Het zal dit jaar een beetje anders zijn. Misschien niet helemaal in het begin, maar in de loop van het seizoen zal het veld wat meer door elkaar worden geschud. Het zal goed zijn voor de media, voor mij en voor iedereen die kijkt." stelt de Brit.