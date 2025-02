"Viaplay verliest veel abonnees, maar boekt wel winst"

Streamingdienst Viaplay heeft weer een periode vol kritiek achter de rug. De dienst zendt ook dit jaar de Formule 1 uit in Nederland, maar ze hebben wel abonnees verloren. Ondanks de grote problemen van de laatste tijd hebben ze over 2024 wel winst geboekt.

Viaplay zendt de Formule 1 sinds 2022 uit in Nederland. Het bedrijf kreeg al in de eerste weken veel kritiek. Het ging regelmatig over de tegenvallende kwaliteit van de streams en andere technische zaken. In de afgelopen weken ging het vooral om de nieuwe abonnementsvormen in Nederland. Fans kunnen uit meerdere pakketten kiezen, en bij het goedkoopste abonnement krijgen ze te maken met reclame.

Minder abonnees

Viaplay heeft ook op financieel gebied een lastige periode achter de rug. Vorig jaar dreigde er een faillissement van het van oorsprong Scandinavische bedrijf. Om de situatie te stabiliseren trokken ze zich terug uit meerdere landen, en werd er een akkoord gesloten met de schuldeisers. Uit de jaarcijfers over 2024 blijkt dat Viaplay eind vorig jaar 4,7 miljoen abonnees had, een afname van 1,8 procent ten opzichte van 2023.

Winst

Voor Viaplay was er echter ook goed nieuws. Over 2024 boekte het bedrijf een omzet van bijna 18,5 miljard Zweedse kroon, en onder de streep bleef daarvan 106 miljoen Zweedse kroon over. Ze boekten dus winst, terwijl ze een jaar eerder nog een verlies boekte van bijna 9,8 miljard Zweedse kroon. In 2023 werd er minder omzet geboekt dan in 2023, maar Viaplay wist nu dus wel winst te maken. Het is een flinke opsteker voor de streamingdienst, maar dat betekent niet dat de kritiek weg is. Fans zijn nog steeds niet tevreden met de manier waarop Viaplay de zaakjes dit jaar gaat aanpakken. Het wordt namelijk steeds lastiger om de Formule 1 gratis te kijken in Nederland, ook omdat Viaplay de samenvattingen exclusief gaat uitzenden op televisie.