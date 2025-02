Viaplay maakt gratis Formule 1 kijken nog moeilijker

De Formule 1 is ook dit jaar in Nederland weer te zien bij Viaplay. De streamingdienst kondigde eerder deze week een grote verandering aan, en dat heeft gevolgen voor de kijkers. Het zorgt ervoor dat de samenvattingen ook deels achter een betaalmuur verdwijnen.

Viaplay zendt de Formule 1 sinds 2022 uit in Nederland. Ze kregen veel kritiek, en ze kampten ook met een tegenvallende financiële situatie. Toch sloten ze vorig jaar een nieuwe deal met de FOM, waardoor de Formule 1 in de komende jaren ook bij Viaplay te zien is. Begin deze week kondigde het bedrijf een aantal grote veranderingen aan, want ze keren ook deels terug naar de lineaire televisie.

Terug naar televisie

Viaplay verhoogde eerder al de prijzen, en kwam met een nieuwe abonnementsvorm met reclames. Begin deze week introduceerden ze twee nieuwe zenders. Op de eerste gratis zender zijn een aantal sporten te zien, terwijl alle grote sporten live te zien zullen zijn op een nieuwe betaalzender. Er ligt echter een addertje onder het gras, want deze zenders zijn voorlopig alleen te zien bij DELTA en Odido. Dat betekent dat veel mensen achter het net vissen, en dat heeft op meerdere manieren gevolgen.

Samenvattingen achter de betaalmuur

In de voorgaande jaren waren de samenvattingen van de races namelijk ook te zien bij Ziggo Sport en de NOS. Daar is nu een einde aan gekomen. Viaplay heeft namelijk aangekondigd dat de samenvattingen vanaf dit jaar alleen nog maar hen te zien zijn. Ze gaan de samenvattingen dus exclusief uitzenden op hun eigen zenders, en dat betekent dat deze uitzendingen voor een groot gedeelte achter de betaalmuur gaan verdwijnen. Via de ouderwetste televisie wordt het dus lastig om gratis naar de Formule 1 te kunnen kijken. F1 TV is een alternatief voor Viaplay, maar ook voor deze streamingdienst moeten mensen flink betalen.