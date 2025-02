Officiële F1-tentoonstelling komt naar Amsterdam

Formule 1-fans in Nederland kunnen later dit jaar gaan genieten van een speciale tentoonstelling. De sport heeft namelijk bekendgemaakt dat de F1 Exhibition vanaf april te zien is in Nederland, ze reizen af naar De Kromhouthal in hoofdstad Amsterdam.

De Formule 1 heeft in de afgelopen jaren meerdere initiatieven opgezet om de sport dichter bij de fans te brengen. Met de F1 Exhibition krijgen fans de kans om historische voorwerpen uit de geschiedenis van de Formule 1 in aanmerking te komen. In de afgelopen tijd was de tentoonstelling te zien in meerdere grote steden zoals Londen en Madrid, daarnaast zijn ze ook afgereisd naar de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires.

Verstappen

Voor het eerst is de tentoonstelling nu te zien in Nederland. Vanaf 17 april is de F1 Exhibition te zien in de Kromhouthal in Amsterdam. Volgens de Formule 1 zal de tentoonstelling een eerbetoon gaan geven aan de rijke autosporthistorie van Nederland. Vanzelfsprekend speelt ook de populariteit van Max Verstappen een rol bij de keuze om af te reizen naar Amsterdam. Robert Doornbos is aangesteld als speciale ambassadeur van de tentoonstelling in Nederland.

Topstukken

De F1 Exhibition laat de fans een reis door de tijd maken waarin ze kennismaken met meerdere delen uit de geschiedenis van de sport. In de reis wordt gebruik gemaakt van historische objecten en beeldmateriaal. Vanzelfsprekend zijn er ook auto's uit de geschiedenis van de sport te zien. Het absolute topstuk van de tentoonstelling is de Haas waarmee Romain Grosjean in 2020 crashte in Bahrein. Het is de wagen uit de vuurbalcrash, die Grosjean wonder boven wonder overleefde. Van de Haas is niet veel meer over, maar het is wel een goed voorbeeld van hoe veilig de Formule 1 vandaag de dag is. Op 26 februari begint de voorverkoop van de tickets om 10 uur in de ochtend.