Nog een shakedown: Tsunoda stuurt prachtige VCARB-bolide de baan op

Niet alleen het team van Ferrari is vandaag de baan opgegaan, ook Racing Bulls is vandaag aan het rijden. De Italiaanse zusterrenstal van Red Bull voert de shakedown uit op het circuit van Imola. Yuki Tsunoda kreeg de eer om de eerste meters te maken.

Alle teams presenteerden gisteravond in de O2 Arena hun nieuwe auto voor het aankomende Formule 1-seizoen. Veel kleurstellingen waren hetzelfde gebleven, maar dat was niet het geval bij Racing Bulls. Het Italiaanse team heeft afscheid genomen van de kleur blauw, en koos voor een prachtige witte livery. De kleurstelling deed denken aan de Honda-livery van Red Bull uit 2021.

Shakedown

Racing Bulls zou eigenlijk begin deze week de baan opgaan. Ze wilden echter de livery niet laten uitlekken, waardoor ze pas vandaag naar buiten gingen. Op het circuit van Imola werkt het team vandaag de shakedown af, en daar worden de eerste meters gemaakt in de nieuwe VCARB 02. Yuki Tsunoda kreeg de eer om de witte wagen voor het eerst de baan op te sturen voor de eerste meters van het nieuwe jaar met de nieuwe auto.

Eerdere meters

Tijdens een shakedown zijn de teams beperkt in wat ze kunnen doen. Ze mogen maximaal tweehonderd kilometer rijden, en ze moeten gebruikmaken van speciale banden van bandenleverancier Pirelli. Een shakedown is dan ook vooral bedoeld om kinderziektes te ontdekken. Tsunoda mocht de eerste meters voor Racing Bulls te rijden, en het lijkt er vooralsnog niet op dat er gekke dingen zijn gebeurd. Het is de verwachting dat debutant Isack Hadjar later vandaag ook de baan op komt om kennis te maken met de nieuwe VCARB 02. Tsunoda en Hadjar waren eerder deze winter ook al op de baan te vinden. Ze werkten in januari een TPC-test af op het circuit van Imola, ook jongeling Ayumu Iwasa kwam toen in actie.