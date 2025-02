Verstappen heeft Zandvoort rood omcirkeld in agenda

Max Verstappen staat aan de vooravond van een belangrijk seizoen in de Formule 1. De regerend wereldkampioen heeft er veel zin in, en hij wil de strijd met de concurrentie vol aangaan. Verstappen kijkt vooral uit naar zijn thuisraces op de circuits van Spa en Zandvoort.

Verstappen is nog altijd zeer populair in de Formule 1. Tijdens de Europese races kleuren de tribunes rondom de circuits met enige regelmaat oranje. Vooral in zijn vaderland ontstaat er een soort Verstappen-carnaval in Zandvoort. In de afgelopen jaren was de race zeer populair, en de tribunes zaten propvol. Eind vorig jaar werd echter bekend dat Zandvoort na volgend jaar van de kalender gaat verdwijnen. De race op het circuit van Spa-Francorchamps blijft wel bestaan, maar gaat wel rouleren.

Bijzondere circuits

Het zijn twee races die ook dit jaar weer rood omcirkeld staan in de agenda van Verstappen. De Nederlandse Red Bull-coureur wordt in een interview met Verstappen.com gevraagd naar welke circuits hij uitkijkt: "Voor mij persoonlijk zijn Spa en Zandvoort altijd het meest bijzonder, dat zijn twee geweldige circuits. Spa is mijn favoriete circuit en natuurlijk is Zandvoort mijn thuisrace, ik heb veel goede herinneringen aan het racen daar. Dit zijn voor mij twee hoogtepunten op de kalender, vanwege het racen maar ook door de fan beleving."

Elfde seizoen

Voor Verstappen wordt het op veel punten een bijzonder jaar. Hij rijdt al sinds 2015 in de Formule 1, en dat betekent dat het zijn tiende jaar is. In zijn tiende jaar mag hij naar zijn favoriete circuits, en hij heeft er zeer veel zin in: "Het is alweer een hele tijd in de Formule 1. Het is best bijzonder om aan mijn elfde seizoen in de sport te beginnen. Het voelt alsof ik al een hele tijd in de Formule 1 zit. Ik kijk er uit wat er komen gaat."