Lawson wil strijden met Verstappen

Liam Lawson heeft onthuld dat hij tijdens zijn off-season een raar gevoel had over zijn situatie bij Red Bull en de zekerheid daarvan. De Nieuw-Zeelander heeft voor het eerst in zijn F1-carrière een zitje heeft weten te bemachtigen aan het begin van het seizoen. 'Het voelde niet echt' vertelt de Red Bull-coureur tegenover het officiële kanaal van het team.

Begin december werd Liam Lawson aangekondigd als de nieuwe teamgenoot van Max Vertsappen bij Red Bull Racing. Hij vervangt de Mexicaan Sergio Perez, die het gehele seizoen 2024 onder druk stond én dus moest vertrekken.

Onzeker

Niet alleen Lawson was in de race voor een zitje bij Red Bull, ook ex-teamgenoot Yuki Tsunoda leek een optie te zijn, maar de Japanner hield het zoals verwacht voor gezien.

Ondanks dat de jonge Red Bull-coureur zowel in seizoen 2023 als 2024 verscheen is dit het eerste seizoen dat hij een vast zitje heeft, dit brengt nogal spanning en realiteit met zich mee: "Ik denk dat het vandaag veel echter begint te voelen", zei Lawson. "Het was de eerste keer dat ik een bevestigde zitplaats had, dus ik had veel meer tijd om erover te na te denken. En eerlijk gezegd voelde dat raar, want normaal gesproken heb ik niet echt de tijd om erover na te denken, dus het voelde even niet echt."

Lawson belooft kans te grijpen

Ondanks de spanning lijkt de Nieuw-Zeelander zich wel goed te voelen. Het is natuurlijk een hele grote taak om naast Max Verstappen te rijden, zoals we al hebben gezien bij Ricciardo, Gasly, Albon en Perez, maar Lawson lijkt zich er weinig van aan te trekken en de kans die hij heeft gekregen van het team uit Milton Keynes met beide handen aan te pakken. Deze visie en mentaliteit is de reden dat Red Bull, Lawson boven de meer ervaren Tsunoda heeft verkozen.

"Ik ben enthousiast", vertelde hij. “Het is duidelijk dat het een grote kans is en natuurlijk zal ik achter de schermen mijn uiterste best doen, zo hard mogelijk werken om iedereen trots te maken. Ik heb er gewoon zin in."