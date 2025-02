Racing Bulls verplaatst shakedown om aparte reden

De Formule 1-teams krijgen het druk deze week. Ze zullen allemaal hun nieuwe kleuren tonen, en een aantal teams gaan de baan op. Ook Racing Bulls wilde de week beginnen met een shakedown, maar ze hebben besloten om hun planning aan te passen.

Op 18 februari organiseert de Formule 1 een speciaal evenement in de O2 Arena in Londen. Tijdens dit F1 75 Live-evenement zullen alle tien de teams hun nieuwe livery gaan onthullen. Ze mogen ook zelf de baan opgaan en eigen launches houden, maar de Formule 1 wil dat ze hun echte livery exclusief onthullen in de O2 Arena. Dit zorgt voor lastige situaties, want niet elk team wil een camouflage-livery op de auto plakken voor één dag.

Nieuwe datum

Het team van Racing Bulls had het plan om op maandag 17 februari een shakedown te organiseren. Op het circuit van Imola zouden ze dan hun eerste meters maken met de VCARB02. Volgens het doorgaans goed ingevoerde AutoRacer heeft Racing Bulls de plannen aangepast. Ze zouden willen voorkomen dat hun nieuwe livery vroegtijdig uitlekt, en daarom hebben ze hun shakedown verplaatst naar 19 februari.

In de schaduw van Ferrari?

Yuki Tsunoda en Isack Hadjar zullen dus één dag na het F1 74 Live-evenement echt kennis gaan maken met hun nieuwe auto. Ze zullen hun shakedown gaan uitvoeren op het circuit van Imola. Racing Bulls is niet het enige team dat op deze dag hun nieuwe auto toont. Op 19 februari organiseert Ferrari hun eigen launch-evenement in Maranello. Lewis Hamilton en Charles Leclerc zullen de baan gaan betreden in de nieuwe SF-25. Hierdoor bestaat de kans dat de shakedown van Racing Bulls gaat ondersneeuwen, al krijgt de Italiaanse renstal hierdoor wel de kans om in alle rust meters te gaan maken. Ze mogen maximaal 200 kilometer rijden tijdens deze filmdag.