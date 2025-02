Norris over MCL39: 'Dit jaar wordt competitiever dan ooit'

Lando Norris heeft vandaag voor het eerst in de MCL39 gereden, de nieuwe auto van het team van McLaren. Hij heeft een duidelijke mening over de nieuwe auto, in een woord mooi samengevat: positief.

De Britse coureur zegt het volgende over de auto: “Het is spannend om voor het eerst in de MCL39 te stappen en te zien wat hij op het circuit kan doen, voorafgaand aan de pre-season tests in Bahrein. De camouflage kleurstelling is leuk en het is geweldig om iets anders te kunnen laten zien in de aanloop naar de onthulling van de volledige kleurstelling tijdens de officiële lancering van de F1 75-evenement."

Competitief en snel

De coureur die in het papaya-oranje gaat rijden denkt dat de auto competitiever en sneller dan ooit gaat zijn: “Dank aan het hele team voor hun werk om ons zover te krijgen. Dit jaar wordt competitiever dan ooit, dus we hebben veel te doen om onze constructeurstitel te behouden en ook voor de coureurs te gaan."

Norris belooft nog veel goeds voor de rest van het seizoen: “Ik ben terug in het MTC (McLaren Technology Centre) om me voor te bereiden op het komende seizoen en de stemming is positief maar gefocust. We kijken er allemaal naar uit om de auto in Bahrein op de baan te krijgen voor ons competitiedebuut in Australië en om te zien waar we staan tussen de andere teams. Het belooft een spannend seizoen te worden.”

Shakedown

In een shakedown mogen teams geen gehele testdag afleggen, maar een bepaald aantal kilometers. De coureurs maken kennis met de auto voorafgaand de tests in Bahrein. McLaren is het eerste team van 2025 dat zo'n shakedown aflegt voorafgaand het nieuwe seizoen. Afgelopen jaar liet McLaren de nieuwe auto zien in Bahrein en dit jaar dus in camouflage kleuren op het circuit van Silverstone.