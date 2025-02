Deze twee F1-kampioenen delen absurde statistiek

Op de grid van 2025 staan zes nieuwelingen te popelen in de jacht op dat ene doel: wereldkampioen worden. De meeste rookies beginnen bij kleinere teams en werken zich de jaren die volgen zich omhoog naar de top. Enkelen, zoals Andrea Kimi Antonelli, stappen meteen in bij een topteam en vergroten daarmee direct kans op podia, zeges of zelfs de wereldtitel. Toch gebeurt het zelden dat een debutant een Grand Prix op zijn naam schrijft, maar wereldkampioenen Lewis Hamilton en Jacques Villeneuve kregen het meerdere keren voor elkaar en delen gezamenlijk het record van vier zeges.



Hamilton in 2007



Hamilton was McLaren -junior en stapte in 2007 meteen in als rookie bij het team uit Woking, naast tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso . Direct bij de eerste wedstrijd in Australië maakte Hamilton indruk met een tweede plaats. Het was niet of, maar wanneer de jonge Brit op hoogste treetje mocht staan. Na een flink aantal tweede plaatsen was het bij de zesde Grand Prix in Canada wel raak en herhaalde dat kunststukje meteen de wedstrijd daarna op de Indianapolis Motor Speedway. Hamilton was lang op weg om als tweede debutant uit de F1-geschiedenis wereldkampioen te worden, maar een zeer ongelukkige uitvalbeurt in China en autoproblemen in de slotrace gooide roet in dit fabelachtige sprookje. 1 punt kwam Hamilton te kort en hij sloot het seizoen af met vier zeges. In 2008 in de allerlaatste bocht van de allerlaatste ronde van de allerlaatste race viel het kwartje wel de goede kant op voor Hamilton en werd voor het eerst wereldkampioen.

Villeneuve in 1996

Williams was op zoek naar een rijder voor 1996 naast kopman Damon Hill om de vertrekkende David Coulthard te vervangen. Teambaas Frank Williams kwam uit bij een excentrieke Canadees die in 1995 met overmacht het IndyCar-kampioenschap plus de fameuze Indianapolis 500 op zijn naam wist te schrijven. Villeneuve - altijd gehuld in te grote racepakken - pakte net als Hamilton vele jaren later meteen een podiumplaats in de zeer dominante Williams FW18. Hill won de eerste drie Grand Prix, maar bij de vierde wedstrijd tijdens de Grand Prix van Europa op de Nürburgring won Villeneuve als debutant zijn eerste F1-wedstrijd. Het zouden er uiteindelijk vier worden, maar een titanengevecht met Hill om het kampioenschap werd het niet echt. In 1997 zou Villeneuve wel de titel opeisen in een titanengevecht met Michael Schumacher.

Andere rookie-winaars

In de geschiedenis waren meer debutanten die een Grand Prix op zijn naam schreven. Johny Parsons deed in 1950 een keer mee aan een Grand Prix op Indianapolis in Amerika en won gelijk, mede door afwezigheid van de grote namen uit Europa. Het was ook zijn enige optreden in de F1, maar meteen dus een groot hoogtepunt. F1-legende Juan Manuel Fangio kende ook een sterk debuut in een relatief kort seizoen in vergelijking met 1996 en 2007. De Argentijn won als rookie drie wedstrijden 1950. De beste debutant op papier is Guiseppe Farina met drie zeges en een wereldtitel in 1950.