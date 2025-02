Overweegt Perez spectaculair Le Mans-debuut?

Sergio Perez rijdt dit jaar niet in de Formule 1. Hij verloor eind vorig jaar zijn zitje bij Red Bull Racing, en sindsdien is het redelijk stil rondom de Mexicaan. Perez lijkt te denken aan een comeback, en hij wordt nu in verband gebracht met een deelname aan de 24 uur van Le Mans.

Perez kende vorig jaar een rampzalig seizoen in de Formule 1. Hij wist geen deuk in een pakje boter te rijden, en zijn achterstand op zijn teamgenoot Max Verstappen was reusachtig. Na afloop van het seizoen hakte Red Bull de knoop door, en besloot men afscheid te nemen van Perez. Hij werd vervangen door Liam Lawson, en wat hij volgend jaar gaat doen is zeer onduidelijk.

Cadillac

Perez keert mogelijk terug in de Formule 1 in 2026. De Mexicaan werd in de afgelopen weken in verband gebracht met het nieuwe team van Cadillac. De Amerikaanse renstal debuteert volgend jaar in de koningsklasse van de autosport. Ze zijn op zoek naar een getalenteerde Amerikaanse coureur en een ervaren coureur. Colton Herta wordt gezien als een optie, en dat geldt ook voor Perez. Volgens PlanetF1 kan de aanwezigheid van een aantal grote sponsors positief uitpakken voor Perez.

24 uur van Le Mans

Perez heeft zelf nog geen toekomstplannen bekendgemaakt. Het is nog niet duidelijk of hij dit jaar de baan op gaat. Volgens PlanetF1 wil Perez om scherp te blijven dit jaar nog wel gaan racen. Het medium stelt dat Perez kijkt naar de mogelijkheid om deel te nemen aan de 24 uur van Le Mans in de LMGT3-klasse. Voor hem kan dit een eerste kennismaking met het World Endurance Championship worden. Het kan voor hem een mogelijke interessante optie zijn voor de toekomst. De 24 uur van Le Mans wordt dit jaar verreden in het weekend van 14 en 15 juni.