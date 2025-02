Hadjar ziet zichzelf niet als 'boze' coureur

Isack Hadjar maakt dit jaar zijn debuut in de Formule 1. De Franse coureur gaat bij Racing Bulls op jacht naar successen, en veel mensen zijn benieuwd naar hem. In de Formule 2 leek hij soms over te koken, maar volgens hem is hij in het echt een heel ander persoon.

Hadjar zorgde met zijn woede-uitbarstingen in de opstapklassen vaak voor verbazing. Over de boordradio schreeuwde hij soms vol woede naar zijn engineer. Hadjar wekte de indruk dat hij een boze of agressieve coureur is, maar bij Red Bull hebben ze veel vertrouwen in hem. Bij Racing Bulls mag hij zich nu gaan bewijzen, en Hadjar stelde eerder al dat hij droomt van een podiumfinish.

Jaar van de waarheid

Bij Racing Bulls is Hadjar de opvolger van Liam Lawson. De Nieuw-Zeelander heeft promotie gekregen naar het grote Red Bull Racing, waar hij zich nu mag gaan bewijzen naast Max Verstappen. Voor Hadjar wordt het ook een jaar van de waarheid, want bij Red Bull zijn ze zeer streng als het niet goed gaat. Hadjar krijgt te maken met Yuki Tsunoda als teamgenoot, de Japanner zal ook moeten vechten voor zijn plekje.

Imago

Hadjar wil in ieder geval afscheid nemen van het imago van een gefrustreerde coureur. De Franse coureur stelt dat hij heel anders in elkaar zit, en dat legt hij uit bij de mediakanalen van de Formule 1: "Sommige coureurs zeggen dat ze een ander persoon worden als ze hun vizier dicht doen. Eerlijk gezegd voel ik me heel erg kalm als ik rijd. Ik denk heel erg veel na, ik ben me bewust van de gevaren. Ik zou niet zeggen dat ik een ander persoon word buiten de auto. Misschien ben ik niet zo agressief als mensen denken. Maar het radioknopje zorgt er wel voor dat ik eruit zie als een boze gast. Ik weet dat ik gepassioneerd ben, dat is duidelijk. En soms een beetje boos."